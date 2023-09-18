抓包牙醫尪包養白齒嫩妹！人妻因「牙歪」遭嫌怒：把牙弄黃再離婚

▲原PO表示，老公誇包養妹牙齒美。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻表示，她跟老公結婚3年，他是一個溫順木頭男，會照三餐照關心她的牙齒，沒想到他包養一位牙齒白的妹，「我要來買包菸，把牙齒抽到超黃，然後狠狠的跟他離婚。」

原PO近日在Dcard發文，她跟老公結婚3年，沒有生小孩，而老公是木頭男，平常非常溫順，「說什麼他都好，只有一點，他對他很懂的事情非常執著，會對身邊的人一起要求到完美」，因為他是牙醫，很常關心她的牙，』早期還會掰我牙齦一顆一顆看，我其實不太喜歡這樣，覺得定期檢查健康沒問題就好，牙齒歪或不夠白，如果只差在美觀問題我也覺得還好。」

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原PO指出，「最近這一個月開始，明明之前溝通過的牙齒的事，他又開始瘋狂關心，但也沒再多什麼舉動，就是臉很臭的不斷提起反倒是從這些話中，感覺到某種抱怨跟嫌棄」，當她抓到老公偷吃的證據，手都還在抖。

▲聊天紀錄。（圖／翻攝Dcard）

從聊天紀錄可見，老公誇小三說，妳的牙齒真好看，「我家那個不太平整，也不愛用牙線。」小三表示，你是牙醫，要幫她保健啊。老公回，只想幫妳保健。原PO說，「原來是找了牙齒潔白按時用牙線的妹妹包養啊，而且這個智障木頭，用牙齒的事跟我表達看我不爽就算了，對話紀錄搜尋關鍵字牙齒37/37，你真的是他媽很不會聊天」，她在婚姻中算強勢，也許是這樣給他不少壓力，或是她的牙齒真的歪，「我要來買包菸，把牙齒抽到超黃，然後狠狠的跟他離婚。」

此文曝光後，不少人紛紛留言「請拿他的牙刷去清馬桶，不要抽煙傷害自己」、「看到聊天紀錄都是牙齒，直接笑出來」、「渣男趕快丟掉但牙線真的要用」、「先花他的錢做好牙齒，美白矯正樣樣來，再狠狠的離婚」。

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