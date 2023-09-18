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美甲女吃一蘭「桌上洗手」水掃地！大票看傻：有種去爭鮮洗

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲有顧客在桌上洗手。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本人氣拉麵店「一蘭拉麵」來台展店6年，專門的點菜用紙、獨立座位空間等細節，都是一蘭的特色，也包括桌上就有供應飲用冰水的水龍頭。不過，就有人在IG看到一段影片，一名客人直接在桌上接水洗手，並把洗手水掃到地上，令眾人都傻眼，「可以不要製造麻煩給店家嗎==」、「桌子看起來像水槽嗎？」

有網友在Dcard發文「一蘭的洗手台？」轉貼一段限動影片，「當我看到這個影片我真心覺得超級噁，我去都會用這個喝水欸？」只見畫面背景是一蘭拉麵的獨立座位空間，一名有做美甲的女客人伸手，直接用桌上供應飲用冰水的水龍頭接水，搓了兩下後，把桌上的水掃到地上，還順便甩了甩手。

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影片一出，許多人不禁開沒水準批，「雖然沒碰到出水口，但把人家桌子地板搞成這樣，可以不要製造麻煩給店家嗎==」、「不噁心，但超沒品，桌子看起來像水槽嗎」、「如果他洗完，桌面用衛生紙或濕紙巾擦乾就ok，但撥到地上……」、「這根本就不是洗手的水龍頭啊！」「弄得桌子都濕答答，地上也是，等等踩一踩全部黑掉，難以思考的行為邏輯。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲洗完手，女客把水掃到地上。（圖／翻攝自Dcard）

還有大票網友很有默契地爆出1念頭，「有種去爭鮮洗」、「突然感覺這是爭鮮用熱水的一個原因」、「好想抓起手來伸去爭鮮桌上的水龍頭下讓他洗個『痛快』」、「有種去爭鮮也這樣洗手啊！」

話題還釣出一蘭前員工，「在一蘭打過工的我，發現這些人類還不少，但除了用到桌子和地板都是水以外，好像沒啥太大問題，除了我們都還要把桌子跟地板清過，是也不至於噁心啦！浮誇了。」

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