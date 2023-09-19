生育補助加碼發威！吉安鄉出生率衝第1　雙胞胎滿月鄉長送賀禮

▲▼雙胞胎滿月，鄉長游淑貞（右一）親送加碼生育津貼、媽媽多功能背包及吉安鄉圖閱讀卡贈送給這對幸運的小兄弟。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前花蓮縣新生兒出生數據統計，吉安鄉為全縣出生率第一名的鄉城！近日再獲喜訊，於吉安鄉生育補助金加額後的第199、200位雙胞胎兄弟滿月囉！

鄉長游淑貞慶賀鄉內大囍，自今年3月31日迄今受理申請本鄉生育津貼福利措施後，首戶雙胞胎且恰巧是第199、200位新生兒寶寶游恩祥和游恩強，帶領團隊親送加碼生育津貼、媽媽多功能背包及吉安鄉圖閱讀卡贈送給這對幸運的小兄弟，也帶來吉安鄉滿滿的賀喜和多子多孫多福氣的喜悅！

吉安鄉因應全國少子化及人口老化的趨勢，鄉長游淑貞為提高鄉民生育意願，編列生育加碼預算600萬並獲代表會支持通過，公告112年3月31日（含）後出生之新生兒，於鄉內完成出生登記或初設戶籍者，其父母之一方持續設籍滿一年以上，並於出生之日起92日內檢具相關文件至公所提出申請，期待透過此項加值政策，增加青年生兒育女誘因，打造親善育兒多元福利政策。

剛做完月子的鄭淳予女士表示，她和家人都感到無限驚喜！自己的寶寶成為吉安鄉最幸運的第199、200位獲增額補助的新生兒，本身是護理師的她，懷這胎做產檢時知道是雙胞胎，除小心翼翼的養身補胎之外，家人更是充滿無限期待，尤其是婆婆長期幫忙照顧2歲的長子、還有剛出生的雙胞胎寶寶，才讓自己沒有手忙腳亂。

日前才「坐月子出關」游鄉長就馬上送來祝賀，確實感受到吉安鄉的生育加碼禮給了年輕人很大的鼓勵，尤其感動帶來吉安鄉圖閱讀卡，提醒父母教養平權的重要性，因為婆婆何月蘭從事家庭美髮，在工作中一邊看顧小孩獲得親情，現在更要看著三個孫子嬉戲成長，未來會很珍惜全家共享天倫的時光，假日也會記得帶孩子們去圖書館培養閱讀好習慣，不負吉安鄉公所團隊的用心。

據吉安戶政事務所針對近四年吉安鄉出生人口統計資料顯示，民國108年計586人、109年計523人、110年計510人、111年則下降為497人、112年至今出生313人，游淑貞表示，吉安鄉積極推展福利作為加碼一萬元生育津貼，併同縣府補助之二萬元生育獎勵金，每胎即可領取3萬元補助。

從吉安鄉的新生入學禮、幼兒園兒童節禮物發放，將再規畫明年兒童節賀節金的福利政策，期望奠定全民快樂健康在吉安的新願景，公所團隊未來更會持續創新不同的社會福利推展，願能有效增長在地幸福有感的生活氛圍。

