　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

生育補助加碼發威！吉安鄉出生率衝第1　雙胞胎滿月鄉長送賀禮

▲▼雙胞胎滿月，鄉長游淑貞親送加碼生育津貼、媽媽多功能背包及吉安鄉圖閱讀卡贈送給這對幸運的小兄弟。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼雙胞胎滿月，鄉長游淑貞（右一）親送加碼生育津貼、媽媽多功能背包及吉安鄉圖閱讀卡贈送給這對幸運的小兄弟。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前花蓮縣新生兒出生數據統計，吉安鄉為全縣出生率第一名的鄉城！近日再獲喜訊，於吉安鄉生育補助金加額後的第199、200位雙胞胎兄弟滿月囉！

鄉長游淑貞慶賀鄉內大囍，自今年3月31日迄今受理申請本鄉生育津貼福利措施後，首戶雙胞胎且恰巧是第199、200位新生兒寶寶游恩祥和游恩強，帶領團隊親送加碼生育津貼、媽媽多功能背包及吉安鄉圖閱讀卡贈送給這對幸運的小兄弟，也帶來吉安鄉滿滿的賀喜和多子多孫多福氣的喜悅！

吉安鄉因應全國少子化及人口老化的趨勢，鄉長游淑貞為提高鄉民生育意願，編列生育加碼預算600萬並獲代表會支持通過，公告112年3月31日（含）後出生之新生兒，於鄉內完成出生登記或初設戶籍者，其父母之一方持續設籍滿一年以上，並於出生之日起92日內檢具相關文件至公所提出申請，期待透過此項加值政策，增加青年生兒育女誘因，打造親善育兒多元福利政策。

剛做完月子的鄭淳予女士表示，她和家人都感到無限驚喜！自己的寶寶成為吉安鄉最幸運的第199、200位獲增額補助的新生兒，本身是護理師的她，懷這胎做產檢時知道是雙胞胎，除小心翼翼的養身補胎之外，家人更是充滿無限期待，尤其是婆婆長期幫忙照顧2歲的長子、還有剛出生的雙胞胎寶寶，才讓自己沒有手忙腳亂。

▲▼雙胞胎滿月，鄉長游淑貞親送加碼生育津貼、媽媽多功能背包及吉安鄉圖閱讀卡贈送給這對幸運的小兄弟。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

日前才「坐月子出關」游鄉長就馬上送來祝賀，確實感受到吉安鄉的生育加碼禮給了年輕人很大的鼓勵，尤其感動帶來吉安鄉圖閱讀卡，提醒父母教養平權的重要性，因為婆婆何月蘭從事家庭美髮，在工作中一邊看顧小孩獲得親情，現在更要看著三個孫子嬉戲成長，未來會很珍惜全家共享天倫的時光，假日也會記得帶孩子們去圖書館培養閱讀好習慣，不負吉安鄉公所團隊的用心。

據吉安戶政事務所針對近四年吉安鄉出生人口統計資料顯示，民國108年計586人、109年計523人、110年計510人、111年則下降為497人、112年至今出生313人，游淑貞表示，吉安鄉積極推展福利作為加碼一萬元生育津貼，併同縣府補助之二萬元生育獎勵金，每胎即可領取3萬元補助。

從吉安鄉的新生入學禮、幼兒園兒童節禮物發放，將再規畫明年兒童節賀節金的福利政策，期望奠定全民快樂健康在吉安的新願景，公所團隊未來更會持續創新不同的社會福利推展，願能有效增長在地幸福有感的生活氛圍。
 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／陳吉仲鞠躬道歉了！
勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝「4種人」退休領不到錢
5支iPhone實測iOS 17「續航力全退步」！這款少1小
中央大學內網稱「統神輕度身障」　校方認錯道歉了
小彬彬賠光兒子300萬「現業績翻漲分紅」！　小小彬坦承已不信
陸重機女神慘死！　遭甩飛雙腿血肉模糊
快訊／東京「工人隨鋼筋掉落」7樓高墜下！　至少2死
「混蛋」2萬kg假冒台灣產出貨！　最重罰2億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中保大「線上立破案件」績優第1　破獲1087毒品案逮1103人

兩位市長都哈佛公衛碩士　台南登革熱卻全國第一

男行竊遭圍捕藏躲6小時　仍遭南警緝獲起獲毒品

紅豆栽培期到了！　高雄農改場提醒：注意防範根腐病

南消南化分隊創意宣導　幼兒園向下扎根防災知識

山上工作自小客貨車陷汙泥　枋寮警繩索綁巡邏車助脫困

提升照服員性平意識　打造友善平等工作環境

用對輔具讓就業如虎添翼　永康中心協助中高齡穩定就業

生育補助加碼發威！吉安鄉出生率衝第1　雙胞胎滿月鄉長送賀禮

網路乾女兒撒嬌喊乾爹投資　男子秒衝銀行提領300萬

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

劉若英《成全》一開口全場大合唱　練台語歌...兒子都比她會XD

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

台中保大「線上立破案件」績優第1　破獲1087毒品案逮1103人

兩位市長都哈佛公衛碩士　台南登革熱卻全國第一

男行竊遭圍捕藏躲6小時　仍遭南警緝獲起獲毒品

紅豆栽培期到了！　高雄農改場提醒：注意防範根腐病

南消南化分隊創意宣導　幼兒園向下扎根防災知識

山上工作自小客貨車陷汙泥　枋寮警繩索綁巡邏車助脫困

提升照服員性平意識　打造友善平等工作環境

用對輔具讓就業如虎添翼　永康中心協助中高齡穩定就業

生育補助加碼發威！吉安鄉出生率衝第1　雙胞胎滿月鄉長送賀禮

網路乾女兒撒嬌喊乾爹投資　男子秒衝銀行提領300萬

台中保大「線上立破案件」績優第1　破獲1087毒品案逮1103人

安格斯12星座一周運勢9／18－9／24　巨蟹強大情敵出現、天秤別硬碰硬

車臣領袖驚傳命危！換腎陷入昏迷　病床前「手下等著繼位」

高雄文化保存都更首例　閒置12年舊市議會斥90億大變身

雲端發票中100萬！他因「1規定」不能領　國稅局曝原因

紅雀42歲老將韋恩萊特200勝達陣　現役第5人、隊史第3人

快訊／道歉了！陳吉仲：進口蛋政策方向正確　願為造成社會紛擾致歉

搭捷運被說不讓座！乘客1句「台灣沒救了」她傻眼　網戰翻：我很累

女答應男友3P！咬咬時突然把「另一女爆頭」　害他命根斷裂大爆血

限時4天！超商「特濃美式下殺32元」　消費滿200元送200元

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

地方熱門新聞

國慶焰火300秒試放！1500彈點亮台中

高雄小兄弟改醫療團隊訊問筆錄

日月潭花火音樂嘉年華10／5起連7周登場

登革熱防治關鍵期需團結一致

守護桃園國產蛋　農業局視察蛋雞場及直銷站

花蓮癌末婦攝影展　精挑37作品溫馨告別人生

台中10區大停水33小時　影響30萬戶

假菸酒分辨真偽超easy！高雄財政局公開破解撇步

網路乾女兒撒嬌喊乾爹投資男子秒領300萬

新北學童訪台北靈安社　與北管保存者跨域瘋文資

慈大國考交出漂亮成績單　高分考取秘訣曝光

男子欠稅不繳　巨額保單被強制執行

9/21國家防災日海嘯警報　不實施人車管制

生育補助加碼發威　吉安鄉衝出全縣第1出生率

更多熱門

相關新聞

雙胞胎男領兄弟國旅補助　帶妹上摩鐵

雙胞胎男領兄弟國旅補助　帶妹上摩鐵

高雄市一名張姓男子偷拍雙胞胎兄弟的證件，冒名請領國旅補助，帶女子一起爽住摩鐵。雙胞胎兄弟發現補助被冒領，氣得報警提告，沒想到最後抓到兇手，竟是自己最親密的人，張男也因此被判刑3個月，得不償失。

縣府地政處進駐台東市公所　增設地籍謄本快速櫃台

縣府地政處進駐台東市公所　增設地籍謄本快速櫃台

雙胞胎外貌差10歲！她2習慣害全臉黑斑皺紋

雙胞胎外貌差10歲！她2習慣害全臉黑斑皺紋

失業勞工補助今起受理　1條件領5.76萬元

失業勞工補助今起受理　1條件領5.76萬元

台東加碼生育補助　第一胎提高為4萬元

台東加碼生育補助　第一胎提高為4萬元

關鍵字：

生育補助加碼發威吉安鄉出生率雙胞胎滿月賀禮

讀者迴響

熱門新聞

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

台劇天花板是「這部」！網友激推

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

她借住遭性侵！友手機一堆熟睡私密片

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面