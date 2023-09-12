雙胞胎外貌差10歲！她16年菸癮又曬日光浴　全臉黑斑皺紋超驚人

▲右圖中的女性看起來老了10歲，出現差異的原因在於吸菸與曬日光浴。（圖／翻攝自Reddit）

記者張寧倢／編譯

多年前的一組照片最近在美國論壇Reddit上重新引發討論，左圖與右圖中的女性五官相似，但右圖的皮膚皺紋與斑點明顯更多，讓人不禁以為這是同一名婦女老化的前後對比照，然而，事實上她們是一對雙胞胎姊妹，差異在於其中一人吸菸16年且愛曬日光浴，另一人則沒有這些習慣，外表看起來年輕了10歲。

根據每日星報報導，2009年的一項研究最近再次引發Reddit網友的驚訝反應，研究中這對當年61歲的美國姊妹是同卵雙胞胎，在視覺年齡上卻差了大概10歲。事實上，研究人員明確地將兩姊妹的年齡差距拉大到11又4分之1歲。

左圖的婦女叫做珍妮（Jeanne），雖然仍有魚尾紋、法令紋和雙頰上的一些斑，但右圖她的姊妹蘇珊（Susan）卻是黑斑長滿了全臉，皮膚看起來更加乾燥、暗沉也缺乏彈性，從抬頭紋到頸紋等臉部皺紋都相當明顯。

研究指出，蘇珊的皮膚會出現這種狀況是因為她吸菸吸了16年，從20多歲開始就經常在佛州東海岸享受日光浴，此外她的體重也比珍妮更瘦15磅（約6.8公斤）。珍妮平時則會盡量減少曬太陽的機會。這對姊妹的情況清楚地顯示出吸菸與紫外線對皮膚的傷害。

有Reddit網友表示，自己的母親也是同卵雙胞胎，但阿姨有吸菸，皮膚狀況也相差很多。另一名網友則曾經遇過一名長期日曬、助曬的50多歲女同事，後來才發現其實對方只有35歲。還有一人說，小時候陪父親去上班，當時看外表誤以為父親是辦公室最年輕的員工，結果父親年齡排在第二，但同時也是唯一不抽菸的人，「這讓我害怕了一輩子，那次之後我從沒嘗試過吸菸。」