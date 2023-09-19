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搭飛機先「量體重」台灣會跟進嗎？　華航、長榮回應

▲▼華航,飛機,旅客,空服員。（圖／記者李姿慧攝）

華航表示，定期配合國際民航組織規定。（資料照／記者李姿慧攝）

記者許力方／綜合報導

航空業「斤斤計較」！大韓航空、紐西蘭航空外國航空公司接連發布新規定，要求乘客在登機前「量體重」，來提高飛行效率，最近泰國曼谷航空也跟進，成為航空第三家，掀起網友討論，好奇國籍航空作法？對此，中華航空、長榮航空回應，將定期配合國際民航組織（ICAO）規定。

航空業新規定，要乘客登機前「量體重」，為研究、計算標準乘客重量和平均重量，來確保飛機載重均衡，減少燃料消耗、提高飛行效率。曼谷航空17日發聲明跟進，即日起至10/31將針對搭機乘客量體重，會在登機門前進行測量，強調「體重屬於個資，本公司絕對會為乘客保密」，而此舉是為了符合國際民航組織的標準措施，確保飛安。

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消息引發熱烈討論，批踢踢就有人問卦「搭飛機量體重數據能幹嘛？」擔心若超重要多付費，還要對照體重才能登機嗎？鄉民直呼，「又沒幹嘛，就貨艙配重」、「肥宅悲歌」、「肥宅崩潰了」、「攸關飛航安全，不可不慎」、「以後要被航空業認證胖了」。

對此，國籍航空是否要跟進？華航、長榮都表示，為精準掌握航機載重，將定期配合國際民航單位進行旅客標準重量評估作業，以確保飛航安全。

事實上，曼谷航空是繼大韓、紐西蘭航空之後第三家跟進的航空公司，曼谷航空總部位於曼谷的素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport），目前運營路線包含往返泰國、柬埔寨、香港、寮國、馬爾地夫、緬甸、新加坡、越南的定期航班。

▼航空業開始新規定，登機前先量體重。（資料照／記者李宜秦攝）

▲▼松山機場,松機,松機國際線,松機安檢,機場安檢,登機。（圖／記者李宜秦攝）

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