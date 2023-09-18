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華航熊本航線今開航！年底增班、10月底派「皮卡丘彩繪機」執飛

▲中華航空台北-熊本航線於今 (18) 日正式開航。（圖／華航）

▲中華航空台北-熊本航線於今 (18) 日正式開航。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空台北-熊本航線於今 (18) 日正式開航，目前每周一、五飛航共兩航班，預計今年 12 月起增班周四、日，屆時將提供每周 4 班服務，搭配明年 1 月起增至每周 16 班的台北-福岡航線，華航布局九州地區每周達 20 班。另10月底冬季班表開始，將常態安排「皮卡丘彩繪機 CI」直飛熊本。

華航表示，台北-熊本航線以區域線主力新機種 A321neo 擔綱，桃園機場與熊本機場以傳統灑水儀式，共同歡慶新航線開航。出發航班 CI194 於 14 時 25 分從桃園機場起飛，當地時間 17 時 30 分抵達熊本機場；回程航班 CI195 於當地晚間 18 時 30 分起飛，台灣時間19 時 45 分返抵桃園機場。

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同時，最受大小朋友喜愛的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，華航也規劃新增派飛熊本航線，今日搶先首航與大家同歡，接下來預計自10月底冬季班表開始，將常態安排「皮卡丘彩繪機 CI」直飛熊本。

華航表示，目前整體客運班次已恢復達疫前約 8 成，下半年除新開台北-布拉格航線外，也於 8 月 26 日新闢高雄-金浦航線，提供每周二、四、六共計 3 班往返服務；另於 9 月 22 日恢復松山-福州航線，提供每周二、三、五共計 3 班往返服務。

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