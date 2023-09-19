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女遊客出國玩「護照缺4頁」遭海關遣返　付錢睡機場地板

▲機場,曼谷機場,蘇萬那普國際機場,BKK,泰國機場,Checkin櫃台,泰航,行李托運,行李輸送帶。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣一名女性遊客入境曼谷機場，不料因護照缺頁而被遣返。（圖／記者彭懷玉攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣一名女性旅客16日入境泰國曼谷機場，不料護照缺少了4頁，被海關攔下稱「護照無效」，不僅必須返回出發地機場，還得多繳2500多元泰銖（約新台幣2200元）睡在機場，被人全程監視。原來，小孩調皮把護照撕壞，沒想到釀成不便。

根據《TVBS新聞網》報導，該名旅客表示，她16日入境泰國曼谷，突然被海關人員攔下，稱她護照少了4頁，是無效護照，要求她返回出發地機場。她不解，之前去日本順利通關，這次核發護照時，泰國移民局也沒審核清楚，直接發了簽證，現在卻把她攔下。

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當下該名旅客據理力爭，但爭取無效，航空公司讓她選擇：一是付1090泰銖（約新台幣980元）住拘留所，二是付2500多元泰銖睡機場。無奈之下，她選擇了後者，在機場轉機口地上睡了一夜，還被全程監視。她萬萬沒想到，小孩調皮撕壞護照，影響如此之大。

對此，領務局提醒，護照一共51頁，缺一不可，也不能自行蓋章、撕毀，否則換發會延長審核期限到2個月，甚至最久可能到半年，像過去就曾有旅客護照損毀，被困在國外，不可不慎。

▼領務局提醒，護照一共51頁，缺一頁都不可。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

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關鍵字：

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