決戰威力彩6.4億！3生肖財運旺到擋不住　這類人「逢獎必中」

▲今晚威力彩頭獎上看6.4億元，3生肖能獲財神爺眷顧。（圖／CTWANT提供）

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今（18）天是藍色星期一，不過台彩表示，由於威力彩頭獎已連續24期槓龜，今晚威力彩頭獎金額預估上看6.4億元。對此，運勢專欄《生肖星座運勢命理玄學》即點名了3生肖猴、馬、豬的民眾，能獲財神爺眷顧，在財運方面有望豐收，有機會中獎賺取滿意的數字。

生肖猴

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屬猴的人天生聰明，能力也強，而在今天不僅事業方面能獲得好的表現，受老闆器重，進而升職、加薪，更有望在購買彩券時，賺取一筆可觀的數字，將使自己正、偏財都能豐收。

生肖馬

屬馬的人天生勤奮踏實，做任何事總是全力以赴，在今天能受幸運女神的眷顧，事業方面會出現許多機會，有望獲得額外的業績獎金。此外，在購買彩券方面，有望賺取滿意的數字。

生肖豬

屬豬的人在今天財運將超級旺，在事業方面有望受提拔，使自己進展順利，賺取豐厚的收入，在購買彩券方面有望中獎，甚至隨意選擇號碼，都能讓鈔票源源不絕的流入口袋，可好好把握機會。

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