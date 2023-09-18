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台東通勤月票10月2日上線　全台首創三合一售票機

▲台東通勤月票10月2日上線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東通勤月票10月2日上線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府整合市區公車、公路客運、台鐵的「台東TPASS」行政院通勤月票將於10月2日正式上線，縣長饒慶鈴18日舉辦記者會宣布，未來民眾可享有每月299元優惠價格，30天內不限次數、不限里程搭乘縣內市區公車公路客運等59條路線、以及台鐵池上站到大武站區段。

縣長饒慶鈴說明，台東地處偏遠南北狹長，如有居住於相對偏遠地區或部落、每日需往返市中心就學或通勤長距離旅運的民眾，交通費往往是一大負擔。其實在去年917、918地震時，台東縣就已經規劃建置TTGO多元運具媒合平台，為了使縣民的交通更便利多元，向中央爭取通過通勤月票方案，串聯縣內市區公車、客運及台鐵三大公共運具，民眾可自由組合運具間的轉移，將一日生活圈範圍再擴大。此外還有全台首創的自助售票機，搶先提供縣民體驗，整合了悠遊卡、一卡通、愛金卡三種電子票證，民眾不論持有哪種票證，皆可透過自助售票機自行購買及續約通勤月票，未來還能將縣民搭乘各運具的使用情況數據進行分析，成為縣內交通改善或路線調整的參考依據。

▲台東通勤月票10月2日上線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

交觀處長江慧卿也表示，縣民中心、台東火車站與轉運站等2處旅遊服務中心，共設置3個三合一自助售票機，而台東轉運站的旅遊服務中心同時配置專屬台東TPASS紀念卡的自動售卡機，紀念卡內含299元儲值金，以紀念卡搭配運動環保水壺與專屬票卡夾等多款優惠組合，讓民眾可由台東TPASS紀念卡的自動售卡機直接購卡後、再透過自助售票機購買通勤月票立即搭乘使用；期望推行通勤月票的同時，透過自助售票機搭配紀念卡自動售卡機的整合創新設備，讓台東進入交通智能全新領域。

即日起民眾可到縣民服務中心、台東火車站與台東轉運站等2處的旅客服務中心，購買台東TPASS行政院通勤月票，台鐵台東縣內除了海端站及瑞和站為無人招呼站外，其餘各站也將於9月23日啟動販售及設定通勤月票服務；台東TPASS實體紀念卡在縣內四大超商(7-11/全家/萊爾富/OK)也開放預購，另10月2日前，民眾至旅服中心、縣民服務中心購買通勤月票前500位民眾，可持收據至櫃台換取限量台東TPASS票卡夾一個，數量有限送完為止。

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