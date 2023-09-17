LIVE／郭台銘偕副手搭檔登記連署　賴佩霞親上火線回爭議

▲郭台銘搭檔賴佩霞投入2024總統大選連署。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會9月13日至今（17日）受理申請為總統副總統選舉被連署人，鴻海創辦人郭台銘預計上午9時15分，在副手搭檔賴佩霞陪同下，向中選會遞交連署登記申請書，並於會後接受媒體聯訪，預料賴將親自回應國籍、學歷、辭演舞台劇等爭議。《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

《選罷法》規定，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人，應備具中選會規定的表件及保證金，於規定時間內，向該會「聯名」申請登記。針對2024總統大選，中選會9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。

連署門檻方面，根據《選罷法》，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數1.5％，因此，本次連署人數門檻為28萬9667人。此外，中選會說明，總統副總統選舉登記日期將從11月20日起至11月24日止，候選人可以透過政黨推薦或連署方式申請登記為總統副總統候選人，而同一組候選人競選經費最高金額為4億2749萬4000元。

根據郭台銘辦公室規劃，待18日中選會公告被連署人後，郭陣營將立即啟動第一波全國連署站點；在策略上，先以六都大型連署站點為主，再擴及六都鄰近縣市，並在全國各縣市提供複數連署站，數量會不斷增加，民眾可透過公布線上地圖，查詢距離住家最近的站點。

郭辦發言人黃士修透露，目前還有很多中小型站點在陸續盤點中，加上這次連署要附身分證影本，必須配備影印機，因此規劃「機動連署車」，例如當要在外面辦造勢，但沒有固定站點時，就會開機動連署車去設站，這部分郭陣營有全套規劃，但仍以固定站點為主，包含競選活動、連署活動，皆會圍繞固定站點展開。