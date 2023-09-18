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國慶焰火今晚試放！1500發搶先目睹　落焰區、佈彈區禁止通行

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲今晚國慶焰火試放，市府提供17處建議觀賞點位。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

今年國慶焰火將於台中市中央公園施放，今（18）日晚間9時10分將進行5分鐘試放，預計有1500發焰火彈，結合單排盆花、單發焰火及各式不同效果的焰火，讓民眾搶先目睹。中市府指出，佈彈區從中午起禁止通行，落焰區晚間將有1個小時半的管制時間，期間禁止人車進入，籲請民眾屆時配合交管人員指揮。

國慶焰火睽違9年在台中施放，市長盧秀燕表示，國慶當天至少施放半小時，是全國放最久的煙火，為了解佈彈、落焰情形，掌握安全性及是否有更多觀賞點，今晚將進行5分鐘試放。

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台中市政府民政局長吳世瑋表示，市府派員至17處建議觀賞點位勘查，包括括西屯區的中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區(含喜鵲橋)、創研22及創研26停車場、大石公園、文修公園、西大墩公園、都會公園觀景平台、市府廣場、逢甲大學田徑場、逢甲夜市；北屯區則有中國醫藥大學-聯外道路、新平公園、老樹公園、敦化公園、四張犁公園；另南屯區、大肚區的望高寮夜景公園；還有大雅區九天民俗技藝團廣場。

吳世瑋說，今晚焰火試放國防部設有佈彈區，中午即開始禁止通行，另落焰區，則自晚間8時起至焰火施放結束止，大約會有1個半小時的管制，管制期間人車均禁止進入，請用路人遵循現場交管人員指揮，配合改道。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲國慶焰火試放，佈彈區、落焰區將禁止通行。（圖／台中市政府提供）

吳世瑋指出，「112國慶焰火在台中」規劃為期2天的系列活動，10月9日暖身活動於晚間6時30分登場，邀請知名藝人、地方藝文團隊及爵士音樂表演，還有無人機展演；10日除各式精彩表演外，並向國慶籌備委員會爭取焰火施放時間加碼至36分鐘，更首創以爵士樂搭配國慶焰火施放，結合無人機展演，讓國人感受台中爵士之都的熱情及在地特色。

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