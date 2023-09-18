不菸不酒「5種癌纏上」！32歲人妻哭：每年確診1種癌…關鍵原因曝

▲王夢琳幾乎每年確診一種癌。（圖／翻攝自紫牛頭條、騰訊視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇南京女子王夢琳今年32歲，卻已經與癌症抗爭了18年，她在14歲時候確診骨肉瘤，2015年確診原發癌症乳腺癌，最近幾年更是每年查出一種新的原發性癌症，目前共確診5種癌症。

據《鳳凰網》報導，1991年夏天，王夢琳出生在南京。2005年，王夢琳正在上國三，有一天她的左胳膊不小心撞在了階梯教室的扶手上，被撞部位幾天後開始腫起來，一直未見好轉，大約一個月後感覺到了異常，去醫院拍片發現已經發生了溶骨現象，經過一系列檢查，最後判定可能是惡性骨肉瘤，但具體是哪一種無法判定。

醫生原來認為需要截肢，後來經過化療和手術，保住了左臂，但是切除了一根尺骨。後來經過化療又做了一次修復手術，2010年，王夢琳平安度過了5年危險期，實現了骨肉瘤臨床癒合。

2015年10月，王夢琳正處於工作上升階段，厄運又一次降臨，她在體檢中被查出左側乳腺有腫塊，醫生高度懷疑是腫瘤。但在手術中的快速病理檢查中發現，右側纖維瘤下方還有一個小腫塊，屬於雙側乳腺癌。

當時王夢琳處於手術麻醉之中，母親替她做了右側也全切的決定，「手術出來的我發現雙側乳房全切，情緒瞬間就爆發了，眼淚止不住地流，閨蜜告訴我，母親做過決定後就在手術室前哭了，但也是沒有辦法。」

在朋友、家人以及丈夫的安慰下，她逐漸恢復平靜，接受了這個事實。經過小半年的痛苦治療，她又回歸了正常生活。後來她又接受了乳房重建手術，植入了假體，生活似乎平靜了下來。

然而平安的日子又只過了5年。2021年，在醫院的一次復查中發現，王夢琳的肺部有一個結節較之前明顯增大，醫生懷疑是早期肺癌，「當時的我又一次被拉下了深淵，無法平靜，醫生讓回家等待手術，等待的這半個月中我在想，為什麼我會得這麼多癌症？我平時飲食健康，不熬夜不喝酒，唯一可能就是基因的問題。」

王夢琳不是家中唯一的癌症患者，她父親在2009年查出胃癌，後來又發現肺癌和軟組織腫瘤，最後在2018年底去世，年僅56歲。因為他們父女都患有多種原發癌，情況比較特殊，在王夢琳父親治療期間，有一個基因公司給他們祖孫三代做過遺傳基因檢測，結果發現她的爺爺基因正常，但她父親的基因有TP53變異，而且遺傳給了她。

TP53基因，是人類體內一個非常重要的抑癌基因，也被稱為「守護基因」或「基因組的守門人」，在細胞中起到監測和調控基因組穩定性的作用。TP53基因的突變或變異可能會導致失去對腫瘤細胞的抑制能力，增加患癌風險。之後，王夢琳焦急等待了半個月後，入院進行了手術，切除了左上肺的一片肺葉，病理結果確診是早期肺腺癌。

2022年9月初，王夢琳到醫院複查發現肺上有新增結節，並且大於10枚。這次她很平靜，丈夫卻哭得異常傷心，「我們2011年相識，2015年我乳腺癌術做完後領證，2020年補辦了婚禮。他一直陪伴我渡過了很多痛苦難熬的瞬間，包括我父親治病期間以及去世，只要不治療他就會帶著我出去看看大千世界，帶給我很多希望，考慮到身體原因一直沒有要孩子，再一個也怕會有遺傳給下一代的風險。我知道他哭是不想看著我再次受苦，一次次的打擊會給人精神造成強烈衝擊，我認為我不能倒下，我要振作，我要給他希望。」

2022年10月底，她重新做了CT，發現肺部結節有增大，此外之前發現的左側腎上腺的結節也有增大。12月5日，她做了腎上腺手術，病理提示是腎上腺惡性腫瘤，指標顯示又是一個原發癌，「當得知這個消息的時候我已經不知道怎麼形容我的心情了，可以說五味雜陳。自己搜了一下腎上腺皮質癌是一種發病率很低的腫瘤，我甚至開始有點懷疑人生了。」

肺部結節問題沒有因為做了這個手術而得到定論，醫生還是建議繼續觀察，就這樣，她開心地過了個年。2023年2月初，王夢琳重新做了CT，提示肺部結節又增大，很快，她被安排入院穿刺，過了幾天，病理結果出來，提示肺腺癌。之後，她開始服用靶向藥，複查發現肺部結節較以前有減少，密度變淡，說明藥物有效。

但好景不長，3個月後也就是8月30日，王夢琳又去複查，竟然發現肝胃間隙有個3公分的腫塊，腦部也有個0.7公分的結節，考慮轉移，但是肺部結節比上次好轉，提示部分消失，「這次看到報告的時候，我心裡似乎沒有太大的波動，好像對腫瘤這個詞已經麻木，我知道抗癌的過程一定是有起有落的，這一切好像在我腦子里扎下了根，我必須要對自己有信心才行。」隨後，她做了腹部腫塊的穿刺，病理報告提示是間葉源性腫瘤，傾向低度惡性，可能又是新的原發癌。

王夢琳說，和這些腫瘤抗爭了18年，大大小小做了10次手術，還經歷了化療、放療、靶向藥治療以及各種報告單帶來的強烈衝擊，「和這些腫瘤相愛相殺了18年，我再也不是當初那個膽小的我了。有老公、家人、朋友的支持鼓勵，讓我可以重拾信心。」

18年的抗癌鬥爭讓她身心俱疲，近日她公開自己的病況，希望能得到專家、病友等人的幫助。王夢琳表示，以前都是發現問題，解決問題，可能間隔5年、10年出現一種新癌症，現在感覺有點失控，幾乎每年都能查出一個新的腫瘤，所以希望找到全面性的治療方案，想讓體內不這麼容易癌變，「希望有經驗的專家、病友、癌症患者家屬能給我們一些建議和幫助。」