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大陸 大陸焦點 特派現場

高級餐廳在明火上噴酒精　陸女「全身著火」慘被毀容

▲▼女子身上著火多處燒傷。（圖／翻攝自椒點視頻）

▲女子身上著火多處燒傷。（圖／翻攝自椒點視頻，下同）

記者林郁婷／綜合報導

江蘇南京一名女子到高級餐廳用餐時，由於廚師操作不當，在明火上噴酒精，瞬間爆出巨大火球飛向她，造成全身多處燒傷，就連臉部也遭殃，如今事隔一個月，傷口看上去還是很可怕，因此向餐廳求償60萬元（人民幣，下同，約新台幣263萬元）。

據《時間視頻》報導，這名女子上個月13日到「餘歡領鮮火鍋」吃飯，餐廳廚師在她面前將75%酒精噴在明火上，當場形成巨大火焰撲向她，最後導致臉部、手部、及腹部均被燒傷，其中腹部燒傷面積最大也最嚴重。

▲▼女子身上著火多處燒傷。（圖／翻攝自椒點視頻）

女子原本是想記錄烤肉的畫面，因此特地拿手機錄影，影片中一名廚師站在前方，手拿酒精倒在長條形容器內，下一秒就爆出火花，而女子身上著火後，痛到不斷跺腳，現場也一片混亂。

女子表示，事發後與餐廳協商，但是對方只想用幾千塊錢打發她，讓她無法接受，因此才決定將影片公布出來。

涉事餐廳則指出，賠償金額還未達成共識，是因為顧客要求要60萬，「她點的是火焰雪花肥牛粒，為了拍攝視頻效果好看，要求工作人員對著裡面加酒精」，這屬於意外，原本火焰沒有這麼大，由於顧客想要火大一點才加酒精。

據了解，餘歡領鮮火鍋人均消費458元（約新台幣2000元），2022年入圍大陸「黑珍珠餐廳指南」。

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