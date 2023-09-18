有了「自動駕駛」機長還要忙什麼？　他揭駕駛艙日常：超多事要做

▲許多人對飛行員這個職業充滿好奇。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國資深機長蓋瑞（Gary Baumgardner）表示，有人宣稱飛行員只需負責起飛與降落，其餘時間靠「自動駕駛」就能輕鬆度過。但他指出，這個說法並不準確，因為即使開啟自動駕駛，還是有很多工作要忙。

蓋瑞拍攝TikTok影片，回應粉絲提問，「大家都覺得，我們在空中就像荷馬辛普森一樣，按下一個很大的按鈕就好。有個叫做自動駕駛的按鈕在那，（按下去之後）我們什麼也不用做。」

不過，自動駕駛其實是一種工具，「就像美國職業棒球大聯盟（MLB）球員想要擊出全壘打時，使用球棒作為工具一樣。」舉例來說，遇上暴風雨時，自動駕駛無法自動引導飛機離開，「如果空中交通管制（塔台）叫你爬升、下降或轉彎，這不會透過自動駕駛發生，我們必須（親自）去做。」

此外，飛行員還必須完成飛行日誌，應對塔台呼叫與指示，並做完「其他所有事情」，例如執行系統檢查，「而這只是如果沒有任何異常或緊急情況的時候。」

▲蓋瑞回答粉絲提問。（圖／翻攝TikTok@garybpilot）



蓋瑞也證實，飛行員確實可以在航班期間睡覺，8小時以上航班會有3名機師，12小時以上航班會有4名機師，「我們在上面其實有自己的床及雙層臥鋪，可以睡覺、吃東西。」他也透露自己更喜歡長途航班，「飛6小時去夏威夷，比飛3趟每次2小時航班更加愉快」，但許多同業更偏好短途航班。