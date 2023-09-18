婚宴還沒開始！賓客早上10點半吵著打包　44秒畫面曝光

▲宴會還沒開始，女子就要求打包。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合外電報導

參加婚宴若有吃不完的菜餚，許多人就會打包帶走，避免浪費食物。但馬來西亞一場婚禮都還沒開始，才早上10點30分左右，就有賓客要求打包，引起招待人員不滿，雙方發生爭執。

中國報報導，事發當時宴會儀式尚未開始，一名女子拿出塑膠袋要求打包菜餚，依據網友wan_takaful在TikTok平台發布的44秒影片，餐飲工作人員見狀立刻說明，除非是在儀式結束時提出要求，否則不允許任何人打包。

畫面曝光後，許多網友認為，若這場宴會是以流水席的方式烹製菜餚，那麼打包是可被允許的行為，但若宴會採取的是自助服務，除非事先取得許可，否則不能要求打包，「連打包的塑膠袋都準備好了，一定是『慣犯』」、「工作人員太棒了」。

另外也有一名在餐飲公司上班的網友指出，如果遇到這種情況，會事先詢問主人，獲得主人同意才可以讓賓客打包。