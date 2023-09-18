散步到一半！失智夫妻「忘了彼此」　老翁扶老婦報警：她迷路了

▲老夫妻散步到一半都忘了彼此是誰。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

高齡化社會悲歌！資深醫藥記者洪素卿在節目《震震有詞》分享一起失智案例，曾有個老先生攙扶一名走失老太太到警局報案，怎知警員釐清身分後竟發現，兩人其實是夫妻，只是都罹患失智而「相見不相識」。

洪素卿表示，這起發生在2014年雲林的老夫妻忘記彼此事件，當時老先生以為恍惚的老太太走失，便攙扶著對方到警局報案有人走失，但員警在一陣雞同鴨講後，發現兩人其實是失智症夫妻。

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▲洪素卿分享採訪案例。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

原來，夫妻倆當時一起出門散步，但走到一半都忘記彼此是誰，老先生更以為身旁的人是走失了，便好心帶對方去警局，結果卻是多年夫妻相見不相識，讓旁人唏噓不已。

洪素卿也分享另個失智案例，過去採訪一對夫妻，老公因為妻子常忘東忘西、生活能力逐漸下降，因此帶對方一起去做檢查，怎知結果竟是兩人都罹患失智症。

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