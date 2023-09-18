基本工資漲4.05%跟不上iPhone15漲幅　他讚侯友宜政策：全民受惠

▲廖偉翔認為，基本工資調漲，對於不是領基本工資的人來說很無感，上市企業提撥利潤為員工加薪才是讓全民都受惠的政策。（圖／翻攝自廖偉翔臉書）

圖文／CTWANT

iPhone15全面漲價，在台灣官網公布的價格創下歷史新高，國民黨台中第四選區立委（西屯、南屯）參選人廖偉翔今（18）日有感而發在臉書發文指出，面對iPhone15的漲幅，相較之下台灣人卻太低薪，認為侯友宜所提出「上市企業應該提撥一定利潤為員工加薪」才能讓全民受惠。

廖偉翔指出，iPhone15開賣，售價再次創新高，漲幅高達7.02%，相比行政院宣布明年基本工資增加4.05%，顯然完全不夠。而資本工資調漲的消息，對於不是領基本工資的你我來說，更是一點關係也沒有。

廖偉翔表示，這一年來，不只iPhone漲價，連民生物資都在漲，今年前7個月實質總薪資年減0.67%，是7年來首見的負成長，顯見薪資成長早已追不上物價飆漲，物價上漲，也只是讓大企業賺得飽飽；要調整的只有基本工資，中產階級完全沒有動，最後就成了變相的剝削中產階級。

廖偉翔認為，總統參選人侯友宜先前提出的「立法讓上市企業提撥一定利潤為員工加薪」，才是能夠讓全民受惠的正確方向，當然這項政策也不只是「慷他人之慨」，而是再透過調降關稅降低企業成本、協助中小企業轉型、擴大加薪可扣抵營利所得額等等配套措施，降低企業成本負擔，再由政府引導其為員工加薪。

廖偉翔進一步指出，企業成本降低、中小企業轉型創造更多產值，雖然降低關稅、企業加薪扣抵額上升，但透過提升全民所得擴大稅基，也有助於達到政府的財政平衡，達到正能量循環、經濟健康成長的成效。最後也喊話「我希望，明年全民加薪的幅度，可以追上iPhone16的漲幅！」

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