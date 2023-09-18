嘉義日料餐廳驚見「米老鼠」！噁心畫面曝...網抖驚人黑歷史

▲嘉義一名女子和家人到日本料理餐廳用餐，卻發現包廂有老鼠。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

衛生堪憂！嘉義一名女子日前和家人到日式餐廳用餐，一進到包廂就聞到老鼠味，還看到老鼠突然竄出，甚至餐桌下有老鼠正在吃東西，他們向店員反應此事，怎料對方卻一副習以為常的樣子，讓人無法接受，掀起一番議論。

原PO在《Dcard》論壇指出，前幾天和家人訂了嘉義某家日本料理餐廳的包廂，進去後一股濃烈的「老鼠味」，一坐下沒多久就從桌底跑出一隻老鼠，隨後鑽進牆壁的洞裡，當下立刻告知店員，怎料店員一臉見怪不怪的表情，什麼話都沒說，他們只好要求把洞口擋起來。

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原PO透露，到了用餐快結束時，家人突然發現餐桌上的轉盤有老鼠的腳，為了再次確認，於是低下頭看，結果看到一隻老鼠在吃東西，「我們用餐過程中，牠都沒跑出來，我們吃多久牠就在底下吃多久」，突然想到全程和老鼠共進晚餐，就不自覺反胃。

▲餐桌轉盤底下躲了一隻老鼠。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，他們在結帳時有告知店員，殊不知店員的態度還是一樣，令人不敢相信，猜測餐盤碗盤可能被老鼠爬過，砲轟：「這種用餐環境真的很不行」，事後也已經向衛生局檢舉。

▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）

經歷一PO出，引發一番討論，「雖然多少聽說過廚房很難防老鼠，但這個真的太噁了…」、「料理鼠王被發現了」、「真噁心，我一定沒有辦法吃的」。也有網友直接貼出店家，Google評論除了抱怨服務態度，更點名在櫃台看到老鼠，「有夠噁的，店裡味道也怪怪的，可以收起來了啦，重新訓練員工素質吧！真誠的建議」。

▲顧客給負評提到餐廳有老鼠。（圖／翻攝自Google評論）

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