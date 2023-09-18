53款鳳梨酥名家大評比！冠軍豪奪「99%回購率」　2款最適合送長輩

▲「甜點精算師」評比53款鳳梨酥名家。（圖／「甜點精算師」授權提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中秋節快到了，除了五花八門的月餅之外，也有不少人會選擇送鳳梨酥。對此，IG「甜點精算師」評比53款鳳梨酥名家，其中在「變種鳳梨酥」項目中，平均要等上30分鐘才能進到店裡購買的人氣名店「佳德糕餅」拿下第二名，冠軍則是以「17號鳳梨酥」為店內招牌的「日出鳳梨酥」。

「甜點精算師」日前花了一個多月，吃遍40家蛋黃酥，並分享實際評比心得，引發熱烈討論，而她近日又歷經2星期密集評測53款鳳梨酥，過程中因為發現鳳梨酥內餡又分為土鳳梨、17號鳳梨，或是有無冬瓜餡，因此她此次也特別分類出「傳統鳳梨酥」、「土鳳梨酥」和「變種鳳梨酥」3個項目。

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根據甜點精算師排名，在「傳統鳳梨酥組」中，中部老字號「俊美食品」拿下冠軍，回購率90%，評語為「皮奶香味濃又酥、內餡很甜但沒有香料味，深植人心好味道」；亞軍為台中在地小名店「義達食品行」，回購率80%；季軍則為百年老店「舊振南」，回購率同樣也有80%。

在「土鳳梨酥組」方面，在台南擁有多家分店的「深緣及水」奪得第一名，甜點精算師甚至給出回購率99%的誇張成績，並大讚「圓扁形狀好入口，皮酥不乾，且奶香濃厚，每口都咬得到好吃的皮與內餡，酸甜比例完美，真的很讚！」第二名則是知名世界冠軍麵包師傅吳寶春的「吳寶春麥方店」，回購率90%；第三名為以招牌「土鳳梨酥」累積人氣的「微熱山丘」，回購率80%。

最後在「變種鳳梨酥組」中，第一名是台中宮原眼科旗下伴手禮店「日出」所販售的「17號鳳梨酥」，有高達90%的回購率，評語為「嚴選17號鳳梨不含冬瓜餡，咬得到纖維也吃得到酸度，圓形設計每一口都咬得到，完美的皮跟鳳梨很讚」；第二名由先前被陸方要求補件詳細配方比例，但因涉及商業機密而放棄補件的糕餅名店「佳德鳳梨酥」販售的鳳凰酥，回購率80%；第三名則為大甲三寶之一「裕珍馨」所販售的17號鳳梨酥，回購率也為80%。

另外，甜點精算師也整理了鳳梨酥組送禮指南，像是「深緣及水」最適合送另一半，因為「皮酥好吃又好看，連名字也是浪漫到不行」；適合送養生長輩的則是「微熱山丘」，「不想吃甜的長輩就是微熱山丘準沒錯！長輩都知道的土鳳梨酥，酸v〜酸v」；送一般長輩的則適合「俊美」，因為「經典的俊美鳳梨酥皮香，包裝很有長輩緣。」

甜點精算師還指出，「山腳傳奇」適合送客戶，「經典土鳳梨餡好好吃，重點是CP值超級高！好吃送客戶又不心疼的好選擇」；送朋友則要送「日出（17號鳳梨酥）」，因為「包裝精緻！內餡好吃！還有小盒旅行組，朋友間吃不了那麼多也不負擔！」