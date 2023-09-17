陳其邁認了：社會局做不夠！夫妻慘死11刀留2幼兒　慰家屬喊檢討

▲疑似受到噪音影響！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁關切父母遇害案件中兩名幼童的教育及照顧問題，為實際協助家屬，今天(17日)下午親自率同市府副秘書長陳盈秀、社會局長謝琍琍、教育局長謝文斌，前往慰訪家屬及孩童。探視過程中，從外縣市趕來的阿公阿嬤特別感謝市府協助效率，陳其邁市長也當場允諾會請專科醫師協助孩童後續心理復原，若兩童需要轉學，市府也會全力配合處理。

社會局也再次針對家屬關切的問題，包括孩子的心理諮商、喪葬事宜的協助，法律協助及善心捐款事宜等事項，表示會由社會局擔任窗口，由市府各局處共同協助處理。陳其邁市長則跟家屬表達社會局做得還不夠，應該要檢討並做得更好。

▲高雄夫妻遭鄰居砍死相驗。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁市長強調，學童心理諮商已聯繫完成，若兩位學童想轉學、轉換環境，教育局亦將配合協助；社會局心理師也已跟家屬約定時間，將開始進行心理諮商。另外，有善心人士有意捐款協助教育基金，社會局社會救助金專戶會依指定捐款，專款專用。

陳其邁市長也特別指示，二童父母之喪葬事宜將專案處理，市府亦將協助家屬相關法律協助法律，包含後續委任律師的費用。