假菸酒分辨真偽超easy！高雄財政局公開破解撇步

▲相聚時刻，菸酒讓氣氛更放鬆歡樂，但民眾可要注意別買到劣質品反而危害身體健康、得不償失。（圖／截自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

中秋節將至，親友歡聚少不了菸酒來助興，不過購買時可要多加留意，除了按照喜好和價格挑選之外，更要看菸酒的品質及來源，有些不肖業者為了龐大利潤，鋌而走險販售不法菸酒，利用低價吸引民眾購買，這些私劣菸酒都未經過合格檢驗，內容物及其品質令人堪慮，若不幸誤飲假酒可能導致失明、中毒等，誤用私劣菸品也可能危害身體健康。在各地方政府執行私劣菸酒查緝績效考核中，拿下全國第一的高雄市政府財政局，提醒民眾千萬別拿自己的生命健康開玩笑，更特別提供了合法菸酒品的辨別小技巧，讓民眾可以安心消費不踩雷、不上當。

▲高雄市財政局致力於菸酒教育宣導，持續透過海報等方式向民眾宣傳辨別合法菸酒的重要性。（圖／高雄市財政局提供）

高雄市政府財政局一直以來，宣導辨別合法菸酒不遺餘力，積極透過不同管道宣傳，像是刊登製播菸酒法令宣導廣告、放置宣導看板，希望可以降低民眾買到私劣菸酒的機率，還會與民眾面對面互動，在有趣的闖關遊戲、有獎徵答中，讓民眾邊玩邊學到相關小知識，邀請街頭藝人宣傳法令等。隨著市場上菸酒商品的推陳出新及不法菸酒業者犯罪型態的改變，高雄市政府財政局認為民眾也需要與時俱進，擁有更多辨分的技巧和知識，來確保自己買到合法、安全的菸酒；對此高雄市政府財政局局長陳勇勝表示，其實從包裝、價格或販售通路，就能輕鬆辨別菸酒產品是否合法，想成為聰明的消費者很簡單。

▲高雄市政府財政局透過拼圖小遊戲，協助市民認識財政部優質酒類標章。（圖／高雄市政府財政局提供）

▲高雄市財政局邀請街頭藝人，穿起布偶裝，宣導檢舉不法菸酒之重要性。（圖／高雄市政府財政局提供）

第一先檢查菸酒品外包裝。例如確認菸盒或酒標上的字體印刷是否清晰亮麗、菸盒的外封膠膜是否平整易撕、酒瓶封套是否緊密完整，且無漏酒現象等。第二是評估菸酒價格。俗話說便宜沒好貨，私劣菸酒常會以低廉的價格吸引消費者，所以如果發現售價遠低於所負擔的稅負，就要有警覺性，切勿貪小便宜，以免得不償失。第三個也是陳勇勝局長認為最簡單的方式則是，去大型或合法通路購買菸酒品。記得要索取收據或發票，有了憑證更能保證自身消費權益；如何確定通路商的合法性？購買前可上財政部國庫署網站，查詢已取得菸酒製造（或進口）業許可執照的業者相關資料。

▲與網紅合作拍攝有趣的菸酒法令宣導影片，用Kuso的劇情，宣導不用來路不明菸酒、不選標示不全菸酒、不買低價劣質菸酒及優先挑選W標章優質酒品，提升年輕族群對菸酒使用安全的重視。（圖／高雄市政府財政局提供）

現在大多數民眾已經養成購買食品時，看保存期限、主要原料、健康警告等標示的習慣，陳勇勝局長強調，菸酒品對健康影響很大，所以更該看仔細菸酒品的許多規定標示。菸品標示包括品牌名稱、製造業者名稱及地址、進口業者名稱及地址、重量或數量、主要原料、尼古丁及焦油含量、有害健康之警示及有效日期等。酒品標示則有品牌名稱、產品種類、酒精成分、進口酒原產地、製造業者名稱及地址、進口業者名稱及地址、產製批號、「飲酒過量，有害健康」或其他警語等；酒精成分7%以下或用塑膠、紙質盛裝的酒品較易變質，必須標示有效日期。以上若發現有標示不全或無中文標示的情形就不要購買。

▲購買菸酒前，應仔細檢查標示，以確保消費者自身權益。（圖／高雄市政府財政局提供）

如果覺得自己買到的是非法菸酒，陳勇勝局長建議民眾可以詢問財政部、當地的縣市政府或警察局，報告情況並提供相關資訊，發揮全民監督的力量，高雄市政府財政局也一直竭盡全力打擊不法私劣菸酒，以確保菸酒市場的穩定性，及消費者權益及健康。平時會例行抽檢及實地訪查酒廠，在碰上菸酒需求量較大的時期好比中秋節、過年前，還會加強稽查，避免不肖業者趁機牟利。同時，也十分積極宣導菸酒品辨識技巧，幫助民眾選購菸酒品時可以做出明智的選擇，從不同面向持續努力守護所有人的健康。

只要遵循以上簡單的辨別技巧，就能確保購買菸酒品都是合法且安全的。不過陳勇勝局長還有個小撇步，就是購買印有「W」字型標示優質酒品認證標籤的酒品，就不必擔心買到品質低劣、生產衛生狀況令人擔憂的私劣產品，為自己把關讓消費變成一次次安心的享受，也一起為更安全的菸酒市場共同努力！