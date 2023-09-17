旅遊YTR小象爆「違法招募私團」！慘被觀光局開罰　本人這樣說

▲YouTube頻道「小象愛出門」的創作者小象以拍攝旅遊、美食主題走紅。（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

記者閔文昱／綜合報導

部落客兼YouTuber「小象愛出門」以拍攝旅遊、美食主題走紅，不過日前卻被爆出與好友到台東玩時疑似有酒駕，近日又有網友踢爆，她違法招募私團，疑似打算私自帶團出國旅遊，遭到觀光局依法開罰。對此，小象表示，目前已在行政救濟中。

小象日前與好友到台東玩，熱情的店家請喝啤酒，不過接下來有鏡頭拍到同學、小象開車，疑似酒駕，對此，她解釋，同學一口都沒有喝，而自己只有喝1、2口而已，而且過近7小時才開車，酒已經退了不算是酒駕，但風波未平，近日又有網友在Dcard爆料，小象遭人檢舉「疑涉違法經營旅行業務」，遭到觀光局開罰。

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▲有民眾向觀光局檢舉小象。（圖／翻攝自PTT）

一名網友在Dcard貼出截圖，只見有民眾在去年11月以電子郵件向觀光局反映部落客「小象愛出門」於網路刊登招攬旅遊訊息，疑涉違法經營旅行業務。對此，觀光局則回函，經查違規情事屬實，觀光局業依法裁罰。

該民眾還指出，根據台灣觀光法規，個人是不可以任意開團接客的，「小象在開天價團的時候，就有人提醒這個規定，但是她就一直用她在美國開了旅行社來當藉口。觀光局已經認定這是違法的行為了。」

根據《東森新聞》報導，小象表示已針對觀光局的處分進行行政救濟，至於美國旅行社那邊還要等訴訟結果出爐，才能做進一步決定。