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國際獅子會捐贈救災救護器材　新北消防副局長直呼感謝

▲▼ 國際獅子會捐贈救災救護器材　新北消防副局長直呼感謝 。（圖／新北消防局提供）

▲國際獅子會捐贈救災救護器材　新北消防副局長直呼感謝 。（圖／新北消防局提供）

記者戴上容／新北報導

為發揚無私大愛奉獻精神，提升新北市緊急救災救護品質，國際獅子會(300A-2區第一專區)及台北市力行獅子會共同捐贈本局救災救護器材1批，以強化救災救護效能，捐贈典禮於16日上午10時30分於社后分隊車庫舉辦，副局長陳崇岳直呼感謝，他表示，善良的力量、無私的付出讓新北更美好。

消防局第六救災救護大隊轄區遼闊，有市郊區、山域及海域等複雜地理環境，且天然及人為災害種類複雜，國際獅子會(300A-2區第一專區)及台北市力行獅子會心繫消防人員救災救護工作辛苦，以實際行動力挺消防人員。

消防局指出，國際獅子會特贈予救災救護器材1批(包含攜帶式三合一氧氣組2組、血氧機1台、Z0LL X Series 升級套件1組、戰術剪刀1組、捲式護木5組及繩索救援裝備1組)，充實第一線救災救護資源，使救護裝備更加完善，救護效能更加提升。

▲▼ 國際獅子會捐贈救災救護器材　新北消防副局長直呼感謝 。（圖／新北消防局提供）

副局長陳崇岳表示，善良的力量、無私的付出讓新北更美好，本局由衷感謝國際獅子會(300A-2區第一專區)及臺北市力行獅子會給予第一線消防人員支持與鼓勵，捐贈消防單位所需救災救護器材，也期望透過捐贈者之慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視救災救護品質，確保人民生命安全。

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