響應白晝之夜！松山文創園區24小時開放　展覽、店家加碼營業

▲響應「2023台北白晝之夜」，松山文創園區將於10/7-10/8開放24小時，正值松菸的「原創基地節」。（示意圖／松山文創園區）

記者林育綾／台北報導

響應10/7的「2023台北白晝之夜」，松山文創園區將於10/7-10/8開放24小時，由於正值松菸的「原創基地節」，室內展間也將開放至凌晨3時；而全家松創營業至凌晨至2時。同時加碼回饋文青夜貓子，首次推出白晝星光場活動「松菸夜間生態探索」、「夜間松菸文史走讀」、「原創基地節藝術演出」。

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▲「2023台北白晝之夜」在信義區舉行，其中快車道將變身為「一夜影展」電影院，讓民眾一起躺在仁愛路林蔭大道上看電影。（圖／2023台北白晝之夜）

松菸「原創基地節」從2012年起已辦理10屆，每年邀請10到15位台灣藝術家、設計師、文創品牌參與，透過藝術裝置或表演藝術等型式，於戶外場域現地創作，以藝術活化松菸、創意運用古蹟空間為永續經營目標。

2023原創基地節主題為「松菸LAND：共享變態」，回應松菸場域生命史，歷經日治時期的專賣制度，到菸酒公賣局時期的公賣制度，再到現今全民共享的「松山文創園區」，場域被賦予不同組織名稱和任務，自然生態持續繁衍，為高度都市化的信義區帶來生命力，成為都市中的「生態跳島」，LAND概念應運而生。

今年首度邀集結國外藝術家與台灣藝術家，共9組當代藝術創作團隊，分別為Anang Saptoto(印尼)、Yoshiaki Kaihatsu(日本)、丁建中、吳柏賢、莊哲瑋、詹喬鈞、鄭君朋、謝奉珍、小事製作，從國際觀點交流、松菸生態的多樣性和象徵、運用AI人工智能運算出過往和未來、舞動和雕塑菸廠的歷史等面向，現地創作共10件藝術裝置及「核心展：松菸LAND」室內展。

▲首次與芝山文化生態綠園合作，推出「松菸夜間生態探索」。（圖／芝山文化生態綠園 李明晃處長）

白晝之夜活動期間，松山文創園區為藝術響應場域之一，戶外將24小時開放，「原創基地節」更首次規劃星光文化藝術體驗活動，10/7(六)與台北市信義社區大學合作，推出2場松菸「夜間文史走讀活動」；還首次與芝山文化生態綠園合作，推出「松菸夜間生態探索」，有超過百種植物、50種鳥類及昆蟲，邀請民眾一起到松菸探索。

另有2場原創基地節星光場藝術家演出，由藝術家吳柏賢及鄭君朋分別帶來《熠熠翳翳-培養與再生》、藝術裝置繪畫互動與《數據的挖掘儀式》的偽考古藝術演出。

▲「原創基地節」首次規劃夜間星光藝文活動，藝術家鄭君朋帶來《數據的挖掘儀式》偽考古藝術演出。（圖／松山文創園區）

而全家松創店將營業至10/8的凌晨2點；園區全新主題市集品牌「松市SONGYAN MARKET」在10/7也將延長營業至晚間8點；CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青、設計點、不只是圖書館，亦響應延長營業時間，更多資訊可上松山文創園區官網查詢。