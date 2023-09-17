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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜如何連任？　郭正亮：他們要同時出來「否則真的很難」

▲▼高嘉瑜聯訪 回應林秉樞宣判等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委高嘉瑜挑戰連任，除了面對強敵國民黨的李彥秀外，又被台灣基進黨的吳欣岱夾殺。前立委郭正亮認為，除非民進黨主席賴清德、前衛福部長陳時中，以及曾選過這區的徐國勇同時出來呼籲吳欣岱不要出來，否則高嘉瑜想勝選真的很難。

郭正亮在《新聞大白話》說，高嘉瑜這一區講白了很難，當年徐國勇碰到國民黨的蔡正元輸4萬票，就知道高嘉瑜當初贏1萬票是多困難的事。吳欣岱說自己是代表綠的，說高嘉瑜是白的，那就針對民進黨選民做民調，贏的還是高嘉瑜，那這樣吳欣岱要不要退選？

郭正亮說，吳欣岱大家都知道不會當選，出來就是讓高嘉瑜穩定落選，除非賴清德、徐國勇、陳時中同時出來呼籲她不要出來，否則真的很難，可是現在大家都知道吳欣待背後是徐國勇的力量。

港湖泛綠整合失敗，台灣基進15日正式提名北市黨部主委吳欣岱參選立委。事實上，高嘉瑜先前就喊話願和吳欣岱做整合民調，強調不能讓藍營「躺著選」，但泛綠陣營整合最後仍破局。針對提名吳欣岱，台灣基進黨主席王興煥表示，他們執著的是台灣的大局，不是民進黨的大局，吳欣岱參選港湖，就是基進黨整體戰略佈局。

民進黨為了保住這一席，如今做為賴清德北市競總主的陳時中16日舉為高嘉瑜站台，高嘉瑜也放低姿態，稱自己4年前被提名的時候，印象很深刻當時哭了，感謝民進黨不計前嫌提名，當時也是風風雨雨很多不同聲音，最後當選過程也非常不簡單。過去有說錯的話、做錯的事情，感謝大家給機會，她會改進，做不對也向大家道歉，這次選舉不是為了自己，而是為了民進黨中央地方執政可以延續，國會一定要過半，台北最關鍵的就是內湖南港，會打拚讓大家看到自己對地方的關心。

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