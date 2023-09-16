年輕妹玩「國王遊戲」遭3男設局侵犯　慘被拖進房間哭喊「不要」

▲屏東女子小潔與3名男友人玩「國王遊戲」，不料卻遭3人猥褻。（示意圖，非內文當事人／記者周亭瑋攝）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東一名女子與3名男性友人相約到KTV喝酒唱歌，之後又到自家續攤聊天，不料3名男友人竟藉「國王遊戲」強行脫去她衣物猥褻，讓她當場崩潰哭喊「不要」，留下心理創傷，直到事後赴醫院身心科看診，院方依法通報，全案才因此曝光。

根據判決書，女子小潔（化名）去年8月7日與3名男友人前往三地門某KTV喝酒唱歌，唱完後一行人又到小潔住家客廳喝酒聊天，還玩起「國王遊戲」，透過猜拳及數支方式決定誰是國王、誰是輸家，再由贏家下令要求輸家遵守指令。

遊戲過程中，小潔願賭服輸，聽從國王指示，隔著褲子撫摸其中一名陳姓男子的下體，不料到了凌晨2點多，朱男當上國王，竟下令一起撫摸小潔的胸部及下體。當時3人色慾薰心，朱、羅2人分別抓住小潔雙臂，將人拖到臥室床上，嚇得她不停抵抗哭喊「不要！」

不過，3人視若無睹，強行脫去小潔洋裝、內褲，親吻、搓揉女方胸部，甚至撫摸下體強制猥褻。事後，小潔不敢聲張，隱忍近2週，直到因為心裡嚴重創傷前往身心科求診，才在醫院通報下揭發3名男友人的獸行。

法院審理時，3人均矢口否認2人以上共同強制猥褻犯行。陳男辯稱，他沒有褪去A女內褲，朱與羅也沒把小潔拖進房間，而是因為國王遊戲的指令，才移動到女方房間，他只有看到朱隔著衣服摸小潔胸部，也是因為在玩國王遊戲，他有摸女方下體，但絕沒有用手指插入下體，會摸是因為遊戲的規定。

不過，法官認定，3人所為在二人以上共同犯強制猥褻犯行已達既遂程度，顯缺乏對他人性自主權之尊重，犯罪手段可謂惡劣，且朱男在共犯結構中系居於指揮地位之上位共犯、陳男則用手指撫摸小潔下體，對A女造成傷害最鉅，均應作為量刑上之加重因子而為審酌。

法官指出，被告陳男、朱男、羅男導致被害人身心受創，且經台北市立聯合醫院診斷小潔罹患適應障礙症合併憂鬱與恐慌症狀，難以繼續在屏東縣三地門鄉面對人群繼續工作，對女方心理造成損害均屬巨大。

法官考量，陳、朱避重就輕，迄今也仍未賠償，難認有悔意，而羅男作為共犯即便參與程度較輕，卻否認全部犯行，態度最為惡劣，因此近日依二人以上共同犯強制猥褻罪各處4年6個月，全案仍可上訴。