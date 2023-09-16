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雲林減碳生活行動年　張麗善：打造綠化生活環境「遊客變香客」

▲雲林「減碳生活行動年」於北港滯洪池舉辦系列活動，由縣長張麗善、文觀處長陳璧君、社會處長林文志、水林鄉與北港鎮公所各級主管等與會，攜手鄉親一起種樹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林「減碳生活行動年」於北港滯洪池舉辦系列活動，由縣長張麗善、文觀處長陳璧君、社會處長林文志、水林鄉與北港鎮公所各級主管等與會，攜手鄉親一起種樹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府訂定2023年為雲林「減碳生活行動年」，14日於北港滯洪池舉辦響應氣候變遷、植樹減碳的系列活動，由縣長張麗善、文觀處長陳璧君、社會處長林文志、水林鄉與北港鎮公所各級主管等與會，攜手鄉親一起種樹共同打造綠化又美化的生活環境，盼「香客變遊客，遊客變常客」。

縣長張麗善表示，聯合國在2015年宣布「2030永續發展目標（SDGs）」，訂定消除飢餓、減緩氣候變遷等17項目標，雲林縣政府2020年正式宣布啟動《啟動SDGs在雲林》，檢視縣政工作執行面向符合SDGs規範，以普世價值高度接軌國際，隔年發表第一本「雲林縣自願檢視報告（VLR）」，讓每項計畫工作都扣住永續發展SDGs，並舉辦「永續方舟，雲林先行」特展，呈現雲林永續糧食、生態、樂齡、科技的面貌，用具體行動落實永續環境讓「2030前進雲林」。

▲雲林「減碳生活行動年」於北港滯洪池舉辦系列活動，由縣長張麗善、文觀處長陳璧君、社會處長林文志、水林鄉與北港鎮公所各級主管等與會，攜手鄉親一起種樹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林「減碳生活行動年」於北港滯洪池舉辦系列活動，由縣長張麗善、文觀處長陳璧君、社會處長林文志、水林鄉與北港鎮公所各級主管等與會，攜手鄉親一起種樹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，面對極端氣候，我們要做好因應措施與準備，雲林縣全境植樹，已陸續在各鄉鎮展開，此次活動更在緊鄰北港鎮、水林鄉的大北港滯洪池種下100棵光臘樹、100棵大花紫薇，希望未來樹長大了，可以增加更多觀光亮點，也能讓大家遮蔭乘涼。

雲林縣目前植樹計畫超過一半鄉鎮已陸續完成，預計在10月底前就能達成今年種樹目標。極端氣候下，從個人、從家庭開始，大家都來種樹，透過植樹，增加排氧，吸收二氧化碳，在淨零減碳過程，減緩溫室效應，降低氣候變遷對人類、作物影響。

文化觀光處陳璧君處長表示，雲林海角秘境除了「雲林版日月潭」宜梧滯洪池之外，位在水林和北港之間的滯洪池，將成為植樹造林之後的雲林海角新秘境。水林開台第一庄、北港宗教聖地的人文底蘊，雲164線將再度聚焦亮點，同時迎向永續發展SDGs13「採取緊急行動，應對氣候變遷及其影響」及SDGs15「陸地生態保育，永續利用陸域生態系，確保生物多樣性，防止土地劣化」，共享鳥語花香，共建綠意盎然的永續環境，全民參與節能減碳。

 


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