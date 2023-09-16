進口蛋標錯有效期限　彰化急赴各大通路稽查...結果曝光

▲進口蛋錯標效期風暴持續延燒，民眾人心惶惶。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／彰化報導

台農蛋品公司進口巴西進口蛋誤標保存期限，全面回收下架，也讓民眾憂心會買到過期進口蛋。對此，彰化縣政府表示，已加強針對源頭稽查，也前往相關通路進行查核，所幸均未發現問題進口雞蛋，符合法規，將持續抽查，維護消費者食品安全。

彰化縣政府表示，縣長王惠美關心縣民食的安全，衛生局已啟動稽核機制，主動前往賣場、超市、超商等販售業稽查，目前架上均未見問題進口雞蛋，另查核蛋類產品標示共41件，結果也未見進口雞蛋，皆符合食品安全衛生管理法規定，且蛋品來源大多是在地生產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲進口蛋錯標效期，彰化縣衛生局加強稽查，皆未發現進口雞蛋以及有問題之進口蛋。（圖／記者游瓊華翻攝）



彰化縣衛生局呼籲食品業者，進口蛋品若僅經清洗分裝後重新包裝者，該洗選蛋產品有效日期之訂定不可超過原輸入產品之有效日期，如有標示不實，將依違反食品安全衛生管理法第28條規定處以4萬元以上，400萬元以下罰鍰。

另提醒民眾，選購盒裝洗選蛋時，要注意其外包裝是否明確標示品名、原產地、有效日期等項目，國產蛋之蛋殼噴印的溯源編碼可至國產雞蛋溯源平台系統查詢雞蛋的來歷，了解購買的蛋品生產來源，安心消費。