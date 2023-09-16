金正恩訪俄下一站抵達海參崴　由蕭依古陪同視察空軍基地

▲金正恩16日上午抵達濱海邊疆區海參崴附近的小城，預計將搭乘座車前往空軍基地視察。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩受邀出訪俄國，在和俄國總統普丁13日於東方太空發射場結束會談後，搭乘專用列車前往阿穆爾河畔共青城，視察加加林飛機製造廠，如今專用列車往南駛向濱海邊疆區的城市阿爾喬姆，該地距離海參崴約38公里，預計將和俄國國防部長蕭依古一同視察空軍基地。

根據南韓《韓聯社》、《朝鮮日報》，俄國海參崴當地關係人士透露，金正恩所搭乘的綠皮防彈專用列車已於今日（16）上午8至9時（台灣時間16日上午6至7時）抵達阿爾喬姆第一車站，之後金正恩搭乘透過火車所運載的豪華座車，目前車站附近的道路能觀察到金正恩一行人的座車。

金正恩預估將前往距離阿爾喬姆西南方約15公里遠的空軍基地，該地駐屯俄羅斯航空太空軍第22近位戰鬥機航空團；至於附近則是濱海邊疆區的另一座小城大卡緬，距離阿爾喬姆車程約1個小時，當地設有遠東「星」造船廠，是俄國在遠東地區唯一一座負責核動力潛艇維修、現代化的軍事設施。

《路透社》指出，金正恩16日的行程，預計將有俄國國防部長蕭依古陪同，蕭依古已經於前一天抵達遠東「星」造船廠，提前檢視核動力潛艇維修和現代化工程。

據悉，金正恩昨日（15）前往哈巴羅夫斯克的產業都市阿穆爾河畔共青城，在當地視察負責蘇愷系列戰機產製的加加林工廠，觀察蘇愷-35、57戰鬥機和新型蘇愷超級噴射機100的最終組裝過程。

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