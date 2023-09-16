美1歲嬰送日托離奇亡！　疑吃下「止痛麻醉藥」午覺一睡不醒

▲紐約市一間日托中心驚爆嬰兒疑似服用藥物死亡。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市一間幼兒日托中心爆出餵藥疑雲，4名孩童午覺後竟一睡不醒，其中1歲男嬰送醫不治，另3名孩童仍在住院中。警方消息人士透露，受害者疑似攝入類鴉片止痛劑吩坦尼（Fentanyl）或其他藥物，目前正在調查中。

《紐約郵報》報導，此案15日發生在布朗克斯區（Bronx）的狄維諾尼諾日托中心（Divino Nino Day Care），4名孩童吃飯後去睡午覺，原本應該在下午2時30分起床，卻怎麼樣也叫不醒。

孩童送醫後服用納洛酮（Narcan），緩解攝入過量鴉片類藥物的影響。最終，男嬰依然不幸身亡，3名倖存孩童分別為2名2歲男童及1名8個月女嬰，目前情況穩定。

26歲鄰居拉米雷斯（Mel Ramirez）回憶，當時聽見工作人員驚恐尖叫「孩子們死了！孩子們死了！」她趕到現場查看時，目睹心碎場景，「他們臉色蒼白、毫無反應。」

73歲鄰居爾文（Anna Ortiz Irving）表示，這間日托中心由一對「正派的」母女經營，也住在同棟大樓裡，「這是一間合法的日托中心，而且是全新的…我看著她們把這個地方整修好，這裡很美而且符合城市法規。如果我有小孩，也會送去那裡。」

據悉，日托中心今年5月獲得營業執照，可以收容照顧8名6周至12歲的孩童，9月6日才剛通過年度突襲檢查，沒有任何違規行為。因此，目前仍不清楚，受害者為何會接觸到吩坦尼。