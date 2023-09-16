2周未現身！　路透：中國國防部長李尚福因採購遭調查

▲大陸國務委員兼國防部長李尚福。（圖／CFP）



中央社

路透社報導，根據10位熟知內情的消息人士指出，至少兩周不曾公開露面的中國國防部長李尚福已經遭到中國當局調查，針對李尚福的調查與軍事裝備採購有關。

報導指出，根據能直接聯繫中國軍方的3名人士和1位區域安全官員的說法，對於李尚福的調查與軍事裝備採購有關。至於他因為哪些裝備採購而遭調查，路透社無法取得有關細節。

跟中國軍方有直接聯繫管道的其中兩名人士提到，李尚福2017年至2022年任職的中國中央軍事委員會裝備發展部8名高階官員也遭到調查。

兩位消息人士表示，對於李尚福和上述8名官員的調查工作由中國共產黨中央軍事委員會紀律檢查委員會進行。李尚福今年3月出任防長之前擔任中央軍事委員會裝備發展部部長。

▲李尚福。（圖／路透）



中國外交部發言人15日告訴記者，她不知道有關情況。中國國務院和國防部都沒有立即回覆置評要求，路透社也無法跟李尚福本人取得聯繫。

英國「金融時報」（Financial Times）15日引述曾經聽取簡報的美國官員說法報導，美國政府相信李尚福已經遭到調查。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述接近北京決策當局的一名消息人士指出，李尚福上周被帶去問話。

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）15日在社群平台X提出懷疑，認為李尚福可能遭到軟禁。

易曼紐在推文中寫道：「首先，李尚福國防部長已3周沒消沒息。其次，沒有出席在越南的活動。而現在，他又缺席與新加坡海軍總長先前安排好的會面，這是因為他遭到軟禁嗎？？？」

65歲的李尚福上一次公開露面時間是8月29日，他當時在北京舉辦的「中非和平安全論壇」發表演說。8月稍早，他還曾出訪俄羅斯和白俄羅斯。

一位跟中國軍方有直接聯繫管道人士以及兩名知情的外國安全官員指出，李尚福結束那趟行程返國後不久就遭到調查。