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大陸 大陸焦點 特派現場

陸防長李尚福本周訪問俄羅斯、白俄羅斯

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國防部新聞發言人吳謙14日宣布，大陸國防部長李尚福將訪問俄羅斯以及白俄羅斯。

吳謙在記者會上表示，應俄羅斯國防部長紹伊古、白俄羅斯國防部長赫列寧邀請，國務委員兼國防部長李尚福將於8月14日至19日赴俄羅斯出席第十一屆莫斯科國際安全會議、訪問白俄羅斯。

吳謙提到，在俄羅斯期間，李尚福將在莫斯科國際安全會議作大會發言，會見俄羅斯等國防務部門領導；訪白俄羅斯期間，李尚福將與白俄羅斯國家和軍隊領導人舉行會見、會談，參訪白俄羅斯軍事單位。

另外，中俄近期在太平洋西部、北部進行海上聯合巡航，引起美國、日本等國家不滿，日本更派出了機艦跟蹤監視。對此，吳謙表示，根據中俄兩軍年度合作計劃，兩國海軍艦艇編隊在太平洋西部和北部相關海域舉行海上聯合巡航，「此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。」

吳謙強調，巡航過程中，中俄雙方艦艇嚴格遵守國際法，全程位公海航行，日方近距離跟踪監視是非常危險的，極易引發誤解誤判和海空意外事件，「我們敦促日方停止這些毫無實際意義的干擾，停止影響中日雙邊關係健康發展，損害地區和平穩定的不負責任言行。」

吳謙還說，需要指出的是，中俄兩軍合作公開透明，旨在共同捍衛國際公平正義、維護世界和地區安全穩定，「與一些國家抱守冷戰思維，大搞陣營對抗，處處霸權霸凌的做法完全不同。」

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