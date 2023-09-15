中國防長失蹤！　他懷疑「已被軟禁」

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中國防長李尚福失蹤！　他懷疑「已被軟禁」

▲▼中國防長李尚福。（圖／路透）

▲中國防長李尚福。（圖／路透）

文／中央社

美國駐日本大使易曼紐今天在社群媒體上提出懷疑，認為中國國防部長李尚福可能遭到軟禁，這使得超過兩週不曾公開露面的這位中國國務委員的行蹤更讓人霧裡看花。

路透社報導，易曼紐（Rahm Emanuel）在過去叫做推特（Twitter）、已經改名的社群平台X上寫道：「首先，李尚福國防部長已3週沒消沒息。其次，沒有出席在越南的活動。而現在，他又缺席與新加坡海軍總長先前安排好的會面，這是因為他遭到軟禁嗎???」

中國外交部和國防部尚未回應置評請求，美國駐東京大使館也沒有進一步就此回應。

65歲的李尚福上週突然取消與越南國防領導階層的會議，上一次公開露面已經是8月29日的事了。他當時在北京參加一項與非洲國家的安全論壇，他在論壇中發表專題演講。

英國「金融時報」（Financial Times）今天引述曾經聽取簡報的3名美國官員和其他兩名人士報導，美國政府相信李尚福已經遭到調查。不過報導中沒有提到他為何遭到調查。

在李尚福「消失」之前，前中國外交部長秦剛也在持續一段時間沒有公開現身後，7月間遭到免職，官方沒有對此提出任何說法。解放軍火箭軍領導階層稍早也遭到整肅清洗。

李尚福和秦剛名列中國5位國務委員之列，位階高於一般部會首長。

在中國經濟走緩、與敵對強權國家美國關係又因一連串問題而變糟之際，這些發展令分析家和外交人士不禁質疑中國領導階層缺乏透明度。

易曼紐8日率先針對李尚福「消失」一事發文，各界揣測隨之甚囂塵上。當被問到易曼紐為何要這麼做時，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，易曼紐大使「生涯中的發言向來饒富興味」。

易曼紐發文所提李尚福與新加坡海軍總長的會議應該是指新加坡海軍總長屈堅文4至9日到訪中國時，據信原定5日在北京會晤李尚福。但是知情人士指出，這項排定行程「沒有發生」。

李尚福3月出任防長之前擔任中央軍事委員會裝備發展部部長。軍委裝備發展部7月時曾罕見地表示，決定「開展裝備採購招標評審專家違規違紀清查整肅治理活動」，並且要向外界「徵集2017年10月以來裝備採購招標評審活動中專家違規違紀問題線索」。不過該部沒有針對有關發展進行後續的內容更新。

澳洲國立大學（Australian National University）政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）認為，雖說李尚福早已成為美中軍事關係的「路障」，但他的不明「消失」仍在其他面向上給中國國際關係造成問題。

「其他國家想要與中國進行軍事對話的時候，將會對於應該跟誰打電話而感到疑惑。」

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