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徵50名外國人當「樂園國際大使」　有望拿3萬獎金！報名9／30截止

▲觀光局與台灣觀光遊樂區協會合作推出「台灣好樂園 瘋玩國際大使」徵選活動。（圖／觀光局）

▲觀光局與台灣觀光遊樂區協會合作推出「台灣好樂園 瘋玩國際大使」徵選活動。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局與台灣觀光遊樂區協會合作推出「台灣好樂園 瘋玩國際大使」徵選活動，歡迎在臺工作、留學的外籍國際青年在9月30日前踴躍報名，國際大使透過社群平臺分享觀光遊樂園的旅遊相片或影片，還有機會獲得高達3萬元的人氣獎金。

觀光局表示，活動將遴選50位國際大使，深入體驗兩天一夜、具有多元主題特色的觀光遊樂園遊程，並透過國際青年的視角與創意，向國際市場宣傳台灣好樂園的魅力，成為臺灣樂園旅遊的最佳代言人。

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觀光局代理局長周廷彰表示，疫情前每年約有40萬國際旅客前來臺灣的觀光遊樂園，期待透過本次徵選活動，藉由在臺外籍國際青年於社群媒體上的宣傳力，將台灣觀光遊樂園的多元特色與歡樂活力傳遞到世界各地，吸引更多國際旅客來臺。

▲觀光局與台灣觀光遊樂區協會合作推出「台灣好樂園 瘋玩國際大使」徵選活動。（圖／觀光局）

▲國際大使透過社群平臺分享觀光遊樂園的旅遊相片或影片，還有機會獲得高達3萬元的人氣獎金。（圖／觀光局）

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌指出，本次活動各家觀光遊樂業者端出最吸睛、亮眼的6條特色觀光遊樂園遊程，並由國際大使們選出最想體驗及推薦的2條遊程。

觀光局表示，「台灣好樂園 瘋玩國際大使」徵選活動歡迎在臺就讀之留學生或領有居留證之外籍在臺工作者報名參加，一起成為台灣好樂園的國際宣傳大使，共同見證樂園的無限魅力。

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