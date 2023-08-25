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環球影城1種票「台幣5萬↑」　超神待遇曝！網驚：其實划算

大阪環球影城,大阪環球。（圖／記者施怡妏攝）

▲大阪環球影城。（圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本環球影城（USJ）是不少人想朝聖的樂園。就有網友想去玩，在選票時被某種票的價格驚呆，「這種一張門票將近5萬元台幣的票，都是誰在買的？」只見他選擇的票，要價25萬5千萬日幣（含稅價），約新台幣5萬5千多。儘管價格不菲，卻有人秒喊，「我想買還根本就買不到！」引發熱議。

一名網友在●【爆廢公社二館】●貼出截圖，可以看到他選擇9月8日某種票，不含稅的價格約23萬2千元日幣，含稅後要價25萬5千萬日幣，以今（25）日匯率換算，是新台幣55582元。原PO便驚呆，想知道這種票到底誰會買？就有人秒回，「我想買還根本就買不到」、「VIP是限量的，要搶喔！」「美國的好萊塢環球影城VIP票，你沒早點買還買不到呢！會賣光。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲原PO選的票要價25萬5千萬日幣。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

原來，該票種其實是環球影城「VIP Experience Private Tour」（VIP之旅體驗行程），原PO選到的是1～4人8小時的方案，如果是4人同行，平均一個人約台幣1萬4千元。VIP期間有專人導覽，可使用VIP室，方案還附免費餐點，重點是能優先搭乘所有遊樂設施。

有神人就分享，他4月去的時候就有買VIP，「整天在環球像吃了無敵星星一樣，配一名管家8小時陪你，玩啥設施都免排隊，走專用道，（連買快通的人都要讓你先玩），吃飯餐廳自己選，點多少都可以！」而且雖然8小時一到，管家會下班，但在關園前，還是可以享受所有設施快速通關，「我只能說，下次我們去環球還是會買VIP！」

話題引發熱論，「4個人5萬包吃包玩，玩設施都不用排隊，包坐第一排，帶長輩小孩真的蠻方便」、「之前看到有幾個朋友買，感覺真的超爽，都不用排隊，好像還有專屬導覽人員」、「我認真說，用這個比較有體驗，你不是常常花，偶爾對自己好一點。不然難得去，一直排隊很掃興。」

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲至2023年12月31日為止，到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券能享有指定優惠，可以先存在手機裡，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

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