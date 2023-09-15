首批台灣選手今飛杭州亞運會！長榮航空豪氣包艙　贊助超額行李

▲長榮航空地勤人員持手舉牌為參加杭州亞運的台灣選手們加油。（圖／長榮航空）

記者李姿慧／台北報導

首批亞運代表隊台灣選手今（15日）搭乘長榮航空包機飛往中國大陸杭州亞運會，長榮航空為讓選手以最佳狀態迎接挑戰，爭取佳績，除贊助免費超額行李，並提供皇璽桂冠艙及豪華經濟艙包艙、客製化機上餐點等服務。

第19屆亞洲運動會即將於9月23日在杭州隆重登場，展開為期16天的精彩賽事，第一批亞運代表隊的台灣選手於今搭長榮航空出發，長榮航空表示，長榮獨家直航亞運舉辦地點杭州，為配合選手賽程，自9月15日至10月10日止，在旅運暢旺之際，仍於賽事期間增班及放大為波音777-300ER機型，提供桃園-杭州航段共計16個航班的皇璽桂冠艙與豪華經濟艙全區包艙服務，共計近700席機位，讓選手們輕鬆抵達杭州，以最佳的狀況代表台灣出賽。

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另長榮航空也贊助代表隊免費超件行李額度及提供行李專櫃運送，讓選手出國征戰無後顧之憂，並於選手登機時，播放暖心迎賓廣播，邀機上旅客共同為選手們加油。

長榮航空表示，為提供選手們一致性服務，特別調整機上服務流程及餐點供應方式，除以法國Evian礦泉水共同歡迎搭乘皇璽桂冠艙及豪華經濟艙選手登機，長榮航空也首創於豪華經濟艙提供皇璽桂冠艙等級餐點及100%冷壓果汁，讓所有選手同享皇璽桂冠艙餐食。

長榮航空表示，長榮對體育支持遍佈海內外，除在日本、美國、英國及法國皆有贊助棒球、足球等各項運動的足跡。同時長期提供資源支持多位不同領域的台灣好手，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維、「台灣蝶王」王冠閎以及「小林同學」林昀儒等優異選手，都將在此屆亞運大展身手，祝福選手勇奪佳績。