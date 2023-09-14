亞洲唯一！長榮航空攜手「舊金山巨人隊」看板亮相　盼吸球迷搭機

▲長榮航空與美國職棒大聯盟(MLB)舊金山巨人隊於今(14)日共同宣布正式展開合作。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空與美國職棒大聯盟(MLB)舊金山巨人隊於今(14)日共同宣布正式展開合作，長榮航空也成為巨人隊2023年下半年至2027年球季目前唯一合作的亞洲國際航空公司。

長榮表示，雙方未來將結合運動與旅遊，展開一系列行銷合作計畫，長榮航空企業識別看板、環場LED等也正式於巨人隊主場「舊金山甲骨文球場」(Oracle Park)亮相。

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▲長榮航空企業識別看板、環場LED等正式於巨人隊主場「舊金山甲骨文球場」(Oracle Park)亮相。（圖／長榮）

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，長榮航空提供舊金山往返台北每日三班的飛航服務，透過遍佈全球綿密的飛航網路，經由台北轉機連結至各大城市，期待能吸引更多巨人隊球迷們選擇長榮航空。

長榮航空除了剛宣布與舊金山巨人隊合作外，也贊助美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊、奧克蘭運動家隊；在歐洲也贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部，日本則贊助橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，希望藉由體育行銷結合旅遊的方式，打造全球品牌形象。