杭州靈隱寺也賣奶茶！　招牌「脫離苦海」附帶冒「仙氣」小茶壺

▲杭州西湖的「靈隱奶茶」成為網紅旅遊必買打卡飲料之一。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸咖啡品牌瑞幸結盟知名白酒企業茅台推出的茅台咖啡造成一股旋風，不僅銷量驚人，網路人氣也居高不下。在創意飲料的風潮下，有民眾發現，原來杭州西湖邊上的靈隱寺也有賣奶茶，而且「脫離苦海」、「碎碎浮生」等招牌口味還帶有「禪意」，讓外界十分好奇。

《都市快報》報導，杭州的頂流，靈隱寺肯定算一個，素月餅才剛開售，又有人在社交平台上曬出了「靈隱奶茶」，奶茶造型和名字都很有意思，「脫離苦海」、「碎碎浮生」，「無憂觀音」，上面還帶一個小茶壺，還有人說它是「好運奶茶」。

這間命名為「靈隱奶茶」的店舖其實並非在靈隱寺內，而是在靈隱寺飛來峰售票處的2樓。店內的茶拿鐵和特調價格一杯約在26至32元人民幣（約113至140元）之間，人氣茶飲包括「脫離苦海」、「碎碎浮生」和「岩桂暗香」。

三款茶飲杯蓋上都有著精美的小茶壺，裡面還放著乾冰，讓顧客有種置身仙境的雲霧繚繞感，至於在口味上，碎碎浮生是椰奶加上普洱，脫離苦海則是較為濃郁的口感，奶味較輕。

靈隱奶茶雖不像茅台咖啡一般爆紅，卻在大陸知名社群平台《小紅書》上極為有名，成為網紅打卡必買飲料之一，也成為西湖邊上的另類文創商品。