搭機買免稅品也能刷卡！長榮首推「機上多元支付」　預購再打8折

▲長榮航空今(11)日起開放旅客於機上購買免稅品時，能以晶片信用卡的插卡和感應式交易，以及Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等行動支付服務進行付款。（圖／長榮）



記者李宜秦／台北報導

長榮航空今(11)日起開放旅客於機上購買免稅品時，能以晶片信用卡的插卡和感應式交易，以及Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等行動支付服務進行付款，是台灣首家推出機上行動支付服務的航空公司，另9月25日將上線新版EVA SKY SHOP免稅預購網，預購滿三件還享8折的優惠。

長榮航空表示，看準信用卡公司陸續推出更安全且難以仿冒的晶片信用卡以及行動支付普及化，即日起於各機型支援晶片信用卡的插卡和感應式交易，並在波音777-300ER、787客機以及空中巴士A330-300上推出Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay。

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為使旅客享有更優質的購物體驗，9月25日將推出新版EVA SKY SHOP免稅預購網，因機上裝載空間有限，長榮航空鼓勵旅客於出發前，預先上EVA SKY SHOP網站購買免稅品，免稅品預購滿3件輸入優惠碼可享8折的優惠，無限萬哩遊會員還能使用哩程數折抵購物金。預購後至機上由空服員交付商品。

長榮航空規劃了一系列促銷與旅客共同歡慶新版網站上線，自上線日起至10月31日止，於EVA SKY SHOP免稅預購網下單消費滿7,900元享79折；11月1日至11月11日推出雙11優惠，精選商品任買一件現折1,111元。

10月1日至12月31日期間，下單預購免稅商品就有機會抽中台北-歐美航線不限航點豪華經濟艙雙人來回機票以及台北-亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票的大獎。