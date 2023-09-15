反擊台美軍售　陸宣布制裁軍火商諾格、洛馬

▲F-16戰鬥機是「洛克希德・馬丁」最知名的其中一項產品。（圖／記者呂佳賢攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸為了反擊美國對台軍售，15日宣布制裁美國軍火商「洛克希德·馬丁」（Lockheed Martin）、「諾斯羅普·格魯曼」（Northrop Grumman）。

大陸外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，美國政府不顧中方堅決反對，執意向台灣提供武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國主權和安全利益，在武裝台灣的錯誤危險道路上越走越遠。

▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



毛寧指出，美國洛克希德·馬丁公司密蘇里州聖路易斯市分公司作為主承包商直接參與8月24日美售台武器，諾斯羅普·格魯曼公司多次參與美售台武器，「根據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方決定對上述兩家美國軍工企業實施制裁。」

毛寧強調，中國政府捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器，停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，否則必將遭到中方堅決有力回擊。」

「洛克希德·馬丁」已經多次因美國對台軍售案被大陸外交部點名制裁，但「諾斯羅普·格魯曼」則似乎是第一次被點名，美方售台的「火山布雷系統」就是由其製造。