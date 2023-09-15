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「郭富城的師父」涉收上億捐款　石虎棲息地蓋違建

文殊佛學會宣稱要在苗栗興建閉關成就中心並募款，原定9月動工，該處至今卻仍是荒煙蔓草。（圖／讀者提供、劉耿豪攝／CTWANT合成）

▲文殊佛學會宣稱要在苗栗興建閉關成就中心並募款，原定9月動工，該處至今卻仍是荒煙蔓草。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

薩迦法王為藏傳佛教重要宗教領袖，影星邱淑貞、郭富城和「天王嫂」方媛都是其信徒，其台灣直屬中心「文殊佛學會」近期則打著法王之名，聲稱要在苗栗建造閉關中心，更大動作向信徒募款，第41任和第42任法王父子還來台灣主持動土典禮，但該中心位在石虎重要棲息地和水源保護區，想取得建照根本是癡人說夢，也讓信徒質疑文殊佛學會「斂財蓋違建」，希望學會能給大眾一個解釋。

9月6日上午，記者抵達薩迦法王閉關中心預定地，文殊佛學會宣稱工程將於9月開始興建，預計2年半完成，但如今該處仍雜草叢生、荒煙一片，僅有流動廁所和部分工具進場，絲毫看不出任何動工痕跡。

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「前陣子有看到很多穿袈裟的人來，之後就沒再看過了。」附近民眾指證歷歷，表示該處今年4月曾舉辦典禮，多台豪車將此地包圍，熱熱鬧鬧的動土後就不曾再有下文。

而根據記者取得的資料，文殊佛學會從今年初開始便聲稱要興建閉關中心而大肆募款，更公開「認供明細」，小至每10包1700元的水泥，大至200萬元一間的閉關房和300萬元一座的護法殿都由功德主「隨喜」。

第41任和第42任薩迦法王，今年4月親自來台主持閉關中心動土典禮，如今該工程卻遭控並未申請建照。（圖／讀者提供，CTWANT合成）

▲第41任和第42任薩迦法王，今年4月親自來台主持閉關中心動土典禮，如今該工程卻遭控並未申請建照。

「他們常務理事在4月的千人法會上公開募捐，前前後後募到上億跑不掉。」知情人士阿國（化名）投訴，薩迦法王的祈福對信眾而言意義非凡，文殊佛學會宣稱捐款15萬元以上，其功德會被祿立在閉關中心的大理石上，早晚都會念經和供奉迴向給功德主。

除此之外，法王還會親自贈予加持過的結緣品給「功德主」，信徒們因而趨之若鶩、紛紛解囊，想著為自己的上師盡心力，但每當信徒問到該閉關中心的確切位置，佛學會都閃爍其詞、敷衍面對，而深入追查發現，此閉關中心恐只能「夢裡相見」。

據了解，此閉關中心預定地位於頭屋鄉仁隆段0766地號，該處位於明德水庫附近，目前仍屬於農地，除是飲用水水源水質保護區外，還被自來水公司劃為自來水保護區和集水區，還因多次有石虎出現而被列為石虎重要棲息地，兼具保育、水質和生態多項功能，想變更為宗教用地和取得建照的難度堪比登天。

而已屆原定的開工期間卻無動作，信徒們也因此議論紛紛，文殊佛學會則對外宣稱目前仍在聲請建照中，並持續歡迎信徒多多捐款，卻對地目變更和申請難度隻字未提。

文殊佛學會否認信徒質疑的斂財控訴，表示確實有興建閉關成就中心計畫，但已取得建照才會向大眾募款，目前因仍在處理水土保持等流程而還未動工，也強調大眾的捐款無法任意使用，都有會計師把關。但苗栗縣政府工商發展處卻表示，頭屋鄉仁隆段0766地號並未有建照申請。

文殊佛學會趁4月千人法會時公開募款，並公告「認供明細」。（圖／讀者提供，CTWANT合成）

▲文殊佛學會趁4月千人法會時公開募款，並公告「認供明細」。

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