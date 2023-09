女學生遭警車時速119撞亡　警竟笑賠35萬支票就好「26歲價值有限」

▲美國西雅圖警方一名警員被指控嘲笑死者。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

美國西雅圖警局近日爆發一則醜聞,該局一位警員今年1月撞死一名正在過馬路的印度籍23歲女學生,事後笑著向處理事故的同仁說,死者的命不值錢「開一張1萬1000美元(約新台幣35萬元)支票就好了」,兩人的對話錄音近日曝光,引發美國社會譁然。對此,西雅圖警方表示,已經派人調查此事件。

根據美國CNN報導,事故發生在今年1月23日,死者是印度籍女學生賈納維(Jaahnavi Kandula),正在西雅圖某大學攻讀碩士學位,她當天晚上在學校附近準備過馬路,不料遭一名西雅圖警員駕駛警車以時速119公里撞飛,導致她當場噴飛30公尺,顯示車輛撞擊力道之大。

事故發生後,西雅圖警方派了另一名警員丹尼爾(Daniel Auderer)進行車禍處置、調查肇事警員是否有酒駕或吸毒,不料他在處理的過程中態度輕挑,先是笑著通報長官「她(賈納維)死了」,接著又說「這是一個普通人,只要開一張1萬1000美元支票就好了」、「不管怎樣,她已經26歲(應為23歲)了,價值有限」。

▲女學生遭車輛119時速撞死,警員竟笑「開支票就好」。(圖/翻攝自推特)

丹尼爾當時正在跟西雅圖警察工會會長通話,兩人的對話均被丹尼爾隨身攜帶的錄影設備錄下。西雅圖警局12日向社會大眾公開了這一段錄影,表示警局內部日前進行例行公事,檢查警員隨身攝影機的錄影時,有警員認為上述對話不妥而依規定上報,才讓這段對話曝光。

丹尼爾認為,他的話遭到惡意斷章取義,他只是在模仿類似案件中,律師在法庭上會說出的話。然而丹尼爾的說法不被接受,影片曝光後不但引發美國社會譁然,在印度也引起許多網友不滿,印度舊金山總領事館也說,對話內容「令人不安」,印度駐美大使館更要求美方徹查。

對此,西雅圖警方表示,已經派人調查此事件,一旦丹尼爾的言論有違反法律或違反警局任何政策,丹尼爾將面臨行政懲處,甚至是司法控告。

Cops are not pigs. They are just heartless and insensitive hogs.



23-year-old graduate student Jaahnavi Kandula (who happens to be Indian origin) gets killed in a road accident and Officer Daniel Auderer laughs at her death, says she has "limited value" as a citizen. pic.twitter.com/Quxyk5bOwg