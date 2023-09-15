美軍升級「靠近台灣機場」　印太司令部：考慮尋求更多在菲基地

▲美國考慮尋求入駐更多菲律賓軍事基地。（圖／路透）

文／中央社

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令阿基里諾（John Aquilino）14日表示，美國考慮根據一項聯合防務協議，尋求進入更多菲律賓軍事基地。

路透社報導，中國可能會對此做出負面反應。今年稍早，當菲律賓將美軍可使用的軍事基地數量增加至9處時，中國曾指責華府「火上加油」。

當時新增的4處據點位在可能與中國發生衝突的地點附近，其中3處朝北面向台灣，另一處靠近南海的南沙群島（Spratly Islands）。馬尼拉和北京當局近期因位於南海的島礁仁愛暗沙爆發紛爭。

彭博（Bloomberg News）昨天報導，菲律賓正尋求美國協助，在北部卡加延省（Cagayan Province）卡米洛奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias）興建一個碼頭，並且整修當地機場。這個海軍基地是新增的4處新據點之一。

官員建議在同樣靠近台灣的拉爾洛機場（Lal-lo Airport）內設置燃料儲存設施和指揮中心。

阿基里諾表示，他和菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）根據美、菲之間的「加強國防合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），討論進一步增加美軍可用的基地數量，並已「向我們的高層提出建議」。

美國和菲律賓之間的防務關係疏離一段時間後變得更加緊密，這引起了中國的擔憂。

美方表示，打算加強原本就堅固的美、菲聯盟關係，並提高菲律賓的防禦能力。

布勞納表示，「加強國防合作協議」的目的在於進行訓練演習、人道主義和災難應對，這是兩國數十年聯盟關係的關鍵支柱，與地區安全威脅無關。