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仁愛礁近期第3次衝突　陸海警：菲律賓4船擅闖！

▲▼陸海警局控菲律賓4船闖入仁愛礁海域。（圖／翻攝陸海警局）

▲陸海警局控菲律賓4船闖入仁愛礁海域。（圖／翻攝陸海警局）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海警局8日表示，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。

中國大陸海警局指出，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。

▼菲律賓控中國大陸海警船噴射水砲。（圖／路透社）

▲▼菲律賓指控中國海警在菲律賓海警船隻向駐南海仁愛礁執行補給任務時使用水砲攻擊。（圖／路透）

這已經是仁愛礁近期發生的第三次衝突，中國大陸海警局8月6日、8月22日分別都指控過菲律賓的運補船與海警船進入仁愛礁鄰近海域，並派出海警船以水砲噴射驅逐菲律賓船隻。

陸方更強調，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，1999年，菲方一艘軍艦在仁愛礁非法「坐灘」，中方當即提出嚴正交涉，菲方多次明確承諾拖走「坐灘」軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。

同時，菲律賓也指控大陸海警船用水砲射向菲方船隻，還不讓菲方船隻進行物資補給，不僅危及菲律賓船隻和船員的安全，也損害菲律賓合法在公海航行的自由。

▼菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

▲▼菲律賓破舊軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

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