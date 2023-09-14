人民幣狂貶　陸央行旗下媒體：外部壓力有望緩解

▲人民幣。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

人民幣匯率狂貶，近日更創下16年來的新低點。對此，大陸央行旗下媒體《中國金融新聞網》14日發文指出，人民幣對美元匯率貶值壓力主要是短期、階段性的，「近期美元指數大幅走強，中美利差持續倒掛，短期人民幣匯率走貶，但支撐美元的外部因素正在減弱。」

文中引述業內人士說法表示，升息對美國經濟金融的累積效應不斷顯現，8月美國消費者信心指數遠低於市場預期，7月職位空缺數也位於兩年多來最低，作為資金供給方的中小銀行風險也有暴露，目前105左右的美元指數處於歷史相對高位，繼續走強概率不大。

文中提到，美國通膨走勢相對符合預期，美聯儲升息已近尾聲，美國8月CPI同比上漲3.7%，包括住房價格在內的核心CPI同比增速則繼續回落，基本符合預期。

文中指出，數據發布後，市場升息預期進一步降溫，美元指數並未走強。芝加哥商品交易所期貨定價數據顯示，9月美聯儲升息概率僅為3%左右，基本可以確定本月再度暫停升息；11月升息概率在40%左右，也在逐步下行。

文中分析，前期美元指數較強，很大原因是歐元、日元持續走弱導致。但歐元區通膨未能如期放緩，9月14日歐央行仍有升息可能，加之日本央行近日對物價和工資上漲越來越有信心，由鴿轉鷹暗示要結束負利率，對美元指數形成牽制。

文末也引述市場人士說法指出，央行匯率管理有很多辦法，工具箱豐富，央行有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。