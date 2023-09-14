　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

人民幣狂貶　陸央行旗下媒體：外部壓力有望緩解

▲人民幣。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

人民幣匯率狂貶，近日更創下16年來的新低點。對此，大陸央行旗下媒體《中國金融新聞網》14日發文指出，人民幣對美元匯率貶值壓力主要是短期、階段性的，「近期美元指數大幅走強，中美利差持續倒掛，短期人民幣匯率走貶，但支撐美元的外部因素正在減弱。」

文中引述業內人士說法表示，升息對美國經濟金融的累積效應不斷顯現，8月美國消費者信心指數遠低於市場預期，7月職位空缺數也位於兩年多來最低，作為資金供給方的中小銀行風險也有暴露，目前105左右的美元指數處於歷史相對高位，繼續走強概率不大。

文中提到，美國通膨走勢相對符合預期，美聯儲升息已近尾聲，美國8月CPI同比上漲3.7%，包括住房價格在內的核心CPI同比增速則繼續回落，基本符合預期。

文中指出，數據發布後，市場升息預期進一步降溫，美元指數並未走強。芝加哥商品交易所期貨定價數據顯示，9月美聯儲升息概率僅為3%左右，基本可以確定本月再度暫停升息；11月升息概率在40%左右，也在逐步下行。

文中分析，前期美元指數較強，很大原因是歐元、日元持續走弱導致。但歐元區通膨未能如期放緩，9月14日歐央行仍有升息可能，加之日本央行近日對物價和工資上漲越來越有信心，由鴿轉鷹暗示要結束負利率，對美元指數形成牽制。

文末也引述市場人士說法指出，央行匯率管理有很多辦法，工具箱豐富，央行有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／台中男被土石活埋1公尺　明顯死亡
桃園百公斤女重壓「瘦女骨折慘死」！　賠償金額出爐
快訊／台灣好手大驚奇！連退球王、李梓嘉闖8強　跪地怒吼
快訊／國1邊坡起火！　濃煙飄散後方紫爆
快訊／新北裸男陳屍摩鐵浴缸　1女曾進房1小時
最大遺珠！　金鐘「常勝軍」這次沒入圍
快訊／7連霸議員住家遭搜索！　檢調帶回9人問訊
快訊／「天下第一分局」前副所長遭搜索約談

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

9位數存款「韭菜供的」！陸局長孫女嗆爆網友　官方蓋牌調查結果

人民幣狂貶　陸央行旗下媒體：外部壓力有望緩解

進擊中的茅台！醬香拿鐵首日吸4億後　聯名德芙推「酒心巧克力」

陸青年失業率飆升　林毅夫：相信下半年會好轉

陸對台《意見》緊抓「閩台親」　官員講閩南語、誇台青能吃苦

專家普遍預測　中國2023及2024經濟成長低於預期

騙爸媽去上課！4少年揪團搶「1500萬名錶」　最小才10歲

向台灣學子招手　福建實行「一視同仁、就近入學」政策

福建最強惠台政策「精準」推動融合　金廈、福馬共建生活圈

對台《意見》加強交通！　陸發改委：具備坐高鐵去台灣的工程能力

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

如何讓肥皂快速轉動？　只靠蓮蓬頭輕鬆變陀螺

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

9位數存款「韭菜供的」！陸局長孫女嗆爆網友　官方蓋牌調查結果

人民幣狂貶　陸央行旗下媒體：外部壓力有望緩解

進擊中的茅台！醬香拿鐵首日吸4億後　聯名德芙推「酒心巧克力」

陸青年失業率飆升　林毅夫：相信下半年會好轉

陸對台《意見》緊抓「閩台親」　官員講閩南語、誇台青能吃苦

專家普遍預測　中國2023及2024經濟成長低於預期

騙爸媽去上課！4少年揪團搶「1500萬名錶」　最小才10歲

向台灣學子招手　福建實行「一視同仁、就近入學」政策

福建最強惠台政策「精準」推動融合　金廈、福馬共建生活圈

對台《意見》加強交通！　陸發改委：具備坐高鐵去台灣的工程能力

榮成看景氣已到谷底　9月步入旺季獲利有望改善

快訊／林秉聖親談「雙約風暴」　強調「不看、不聽、不多想」應對

賴佩霞《人選》入圍女配...邀郭台銘一起走紅毯？文化部回應了

不滿被當猴子耍！台鐵司機員秋節罷駛　行政院出手「下周同意2案」

宏佳騰「白牌之王」STR250即將登場！油耗31.6km／L　近期發表

薛紀綱爆劈腿仍入圍「兒少節目主持人」！金鐘獎遭質疑...本人回應了

【廣編】佳元當代藝術力量　集結港日台藝術家近日登場

快訊／台中驚傳恐怖活埋　1男被土石深埋1公尺明顯死亡

【廣編】「晴空大地」喜迎開工動土大典　啟動3300坪三重新地標

極端天氣導致缺水風險高　大摩：影響外資持股台積電意願

天兵女踩油漆桶墊腳增高　下秒陷入！白漆濺起爆出

大陸熱門新聞

屁孩玩電梯被夾　網：結局爽到

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

「柯爾鴨」路邊晾毛遭帶走　找到已成食物

畫面曝！媽放任亂玩電梯　女童遭門縫夾手

他肛門插一根急診搶救！醫問原因大傻眼

想打造「高富帥」人設　他用人民幣點菸下場慘了

福建推出最強惠台政策！　

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

蘇東坡也愛吃！廣西合浦變身「中國大月餅之鄉」

男伸鹹豬手「遭搧耳光踹下體」　馬尾妹怒：你是王八蛋

癌末搭機被拒！家屬崩潰下跪苦求「有開證明」

百億房地產老闆神隱100天　突現身下跪痛哭

國台辦發言人初登場：讓台灣鄉親打分數

養4年女兒不是親生　陸單親爸偽造親子鑑定

更多熱門

相關新聞

想打造「高富帥」人設　他用人民幣點菸下場慘了

想打造「高富帥」人設　他用人民幣點菸下場慘了

大陸湖北襄陽一名年輕男子為了打造「高富帥」人設，竟點燃100元（人民幣，下同）點菸，結果被罰款1萬元（約新台幣4.3萬元），付出慘痛教訓。

陸央行喊話該出手就出手　人民幣匯價瞬間狂飆近700點

陸央行喊話該出手就出手　人民幣匯價瞬間狂飆近700點

人民幣狂貶　陸央行：有信心保持匯率穩定

人民幣狂貶　陸央行：有信心保持匯率穩定

新台幣貶破32元！早盤觸及32.052元　創逾10個月低點

新台幣貶破32元！早盤觸及32.052元　創逾10個月低點

快訊／股匯雙殺！　新台幣貶破32元大關

快訊／股匯雙殺！　新台幣貶破32元大關

關鍵字：

人民幣匯率

讀者迴響

熱門新聞

取消通話費優惠　公平會重罰中華電信、台灣大7600萬元

隋棠、謝沛恩傻眼！賴佩霞認「家人全都不知情」

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

獨／北市某高職學生鬥毆！持滅火器狂噴19人送醫

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

金鐘58／完整入圍名單！《模仿犯》進17項最多

快訊／賴佩霞哭了！痛揭參選原因

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

快訊／謝沛恩一早起床看訊息嚇到　才知媽賴佩霞要選副總統

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

快訊／起底賴佩霞！在《人選之人》當選

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

即／又有天坑！北市大同區赤峰街現大洞

搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面