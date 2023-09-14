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郊遊「頭髮突然炸開」豎起來　兄弟遭恐怖雷擊「死亡預告照瘋傳」

郊遊「頭髮突然炸開」豎起來　兄弟遭恐怖雷擊「死亡預告照瘋傳」。（圖／翻攝自推特）

▲兄弟拍完照後便遭到雷擊。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國加州18歲男子麥可(Michael McQuilken)與12歲弟弟尚恩(Sean)在當地國家公園Moro Rock遊玩時，發現2人的頭髮因為靜電都豎了起來，2人覺得好玩開心請妹妹幫忙拍下合照，完全沒注意到這其實是不祥的徵兆，下秒慘遭閃電劈中，差點雙雙喪命。

這張在網路上流傳的經典照片其實拍攝於1975年8月20日，近來又獲得國外媒體報導，最初是分享在麥可的部落格上。劫後餘生的麥可2013年接受媒體採訪時表示，「我們當時真的很蠢，還覺得這樣很有趣」，結果拍完照沒多久便感覺到自己被雷擊彈飛地面。

麥可表示，「我當時請妹妹幫我拍照，我把手舉向空中時，手上的戒指突然發出嗡嗡聲，當時在附近的大家都有聽到」，由於天氣情況不好，拍完照後大家決定趕緊下山，但沒走多久他和尚恩就遭到雷擊。

恐怖雷擊造成麥可三度燒燙傷，手肘和背部甚至還在冒煙，他醒來發現一樣在冒煙的尚恩倒在地上昏迷不醒，幸好檢查後確認對方還有呼吸，趕緊把人抱回車上，最後2人都奇蹟活了下來。

雖然麥可與尚恩很幸運，不過當時在他們附近也遭到雷擊的男子布雷迪(Lawrence Brady)卻沒有活下來，同時還有另外一名男子也遭到雷擊，麥可目睹該男子身上所有毛髮幾乎全被燒掉，住院6個月左右才終於醒來。

回憶當時的恐怖經歷，麥可表示，與死神擦肩而過大大改變他的人生觀，開始懂得珍惜生命，「我以前是一個完全不謹慎的人，但現在如果再要我去爬山，看到天氣狀況不好的話，我絕對是第一個逃跑的人」。

事實查核網站「MyGoPen｜麥擱騙」引述家醫科醫師柳朋馳說法指出，雷擊之前，空氣中電荷正在改變，附近的電場、電荷、氣流都是不穩定狀態，連帶導致毛髮豎起，就像墊板摩擦造成的靜電效果。台電也曾呼籲，民眾此時應該有所警覺，盡快躲避至屋內或車內，若無遮蔽物時則應「併攏雙腳並蹲下來」降低高度，但不要躺在地上。

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