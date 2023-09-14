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她1通電話意外助老闆躲過911死劫　最終仍遭開除

▲911事件是美國人的歷史傷痛。（圖／翻攝X「@JoeAgorua」）

▲911事件是美國人的歷史傷痛。（圖／翻攝X「@JoeAgorua」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國每年在9月11日這天都會回顧與悼念22年前的恐攻事件，企業CEO艾爾摩爾（Bill Ellmore），當年原本也要搭上遭恐怖份子劫機的聯航93班機，但在前一晚，部屬打來一通電話希望他改搭其他航班，這樣能更快抵達目的地，沒想到換班機救了他一命。然而，幫老闆躲過死結的部屬，最終仍遭到開除。

美國《新聞周刊》（Newsweek）報導，曾任IBM高階主管的艾爾摩爾，離開後創立了「Solomons Global Executive Services」公司。艾爾摩爾在X（前身為推特）發文表示，他2001年原本要在9月11日當天搭上聯航93的頭等艙，預定從紐約直飛舊金山，但在前一晚接近午夜時分，一名女性部屬打來說服他更改航班，理由是搭乘直航班機，時程會讓他來不及趕到山景城的開會地點開會，改降落聖荷西（San Jose）會比較快。

「這代表我必須放棄我的頭等艙，然後搭上晚20分鐘起飛（同個登機門），中途停留丹佛的班機。我非常不願意，但我還是這麼做了」，艾爾摩爾表示，當他看著其他乘客登上聯航93時，他很沮喪無法搭直航班機早點起飛，因此也沒有特別注意登機的旅客。

艾爾摩爾搭上飛往聖荷西的班機等待起飛，他的航班與聯航93之間相距7個起飛架次，當剩下3個架次就輪到他們起飛時，機長廣播要乘客向飛機右手邊方向看去，雙子星大樓已經冒起濃濃黑煙，所有乘客也在機上目擊第二架飛機撞進大樓。

部分網友好奇後來該名部屬的發展，艾爾摩爾表示，他後來還是開除該名女部屬了，因為她的表現實在不佳，這個回答也引發不少網友的不滿。不過他解釋自己為何仍堅持這樣做是對的，因為當初要去山景城開會，也是因為該名女部屬的關係，加上事件後雖然推遲了開除她的時間，她的工作表現也沒能提升，「而且就她告訴我的情況，這對她來說反而像個警鐘，讓她在下一份工作中表現出色。我不後悔這個決定。」

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