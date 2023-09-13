森林內遭3公尺高灰熊伏擊　61歲男肉搏野獸「下巴被當場撕裂」

▲男子遭灰熊攻擊重傷。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國蒙大拿州61歲男子諾蘭德(Rudy Noorlander)在森林尋找受傷的獵物時，突遭到一頭約3公尺高的灰熊攻擊，灰熊在他的右胸留下一大道巨大傷痕，還幾乎把他的下巴扯掉，但他竟然奇蹟活了下來，目前正在醫院接受治療。

男子諾蘭德8日在當地國家公園Custer Gallatin National Forest追捕受傷馴鹿時，先是在附近看到一頭小熊，他立即掏出步槍希望能把小熊嚇退，但突然衝出一頭巨大灰熊撲向他攻擊。

“10-foot Mega Bear”



That’s how 61-year-old Rudy Noorlander described the grizzly bear that attacked him Friday in Montana.



The mauling left him with extensive injuries to his lower jaw and chest. He also has bite wounds on his arm and leg.



He can’t talk right now. He uses a… pic.twitter.com/gyUgqz5Yab — Ladd Egan (@laddegan) September 12, 2023

諾蘭德的女兒凱特琳(Katelynn Davis)表示，「父親當下只有一秒鐘的時間能夠反應，他試圖開槍但是無法，只好赤手空拳和灰熊搏鬥，一拳打在熊的鼻子上，但是灰熊很快就咬住他的下巴，把他的下巴撕開」。

諾蘭德的同伴幫忙把灰熊嚇退，救援直升機雖然很快就抵達現場，但由灰熊仍在附近逗留，後來又招來第二架直升機協助驅趕灰熊，重傷的諾蘭德在原地等待了長達2個小時才終於順利獲救。

送醫檢查發現諾蘭德不但胸部有嚴重抓傷，手臂和大腿也有咬傷。凱特琳表示，父親在這種情況下沒有因為疼痛或是失血過多昏倒，還能全程保持清醒，真的非常了不起，目前已發起募款活動，以支付龐大的醫療費用。事件發生後，美國林業局已將該地區暫時關閉，正在尋找灰熊下落。