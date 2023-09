森林內遭3公尺高灰熊伏擊　61歲男肉搏野獸「下巴被當場撕裂」

▲男子遭灰熊攻擊重傷。(圖/翻攝自GoFundMe)

記者李振慧/綜合報導

美國蒙大拿州61歲男子諾蘭德(Rudy Noorlander)在森林尋找受傷的獵物時,突遭到一頭約3公尺高的灰熊攻擊,灰熊在他的右胸留下一大道巨大傷痕,還幾乎把他的下巴扯掉,但他竟然奇蹟活了下來,目前正在醫院接受治療。

男子諾蘭德8日在當地國家公園Custer Gallatin National Forest追捕受傷馴鹿時,先是在附近看到一頭小熊,他立即掏出步槍希望能把小熊嚇退,但突然衝出一頭巨大灰熊撲向他攻擊。

“10-foot Mega Bear”



That’s how 61-year-old Rudy Noorlander described the grizzly bear that attacked him Friday in Montana.



The mauling left him with extensive injuries to his lower jaw and chest. He also has bite wounds on his arm and leg.



He can’t talk right now. He uses a… pic.twitter.com/gyUgqz5Yab