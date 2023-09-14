　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只喊冤又不說明...高市衛生局開罰台農30萬　標示不實可再罰400萬

▲屏東縣政府會同食藥署到屏東縣九如鄉洗工場查察 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府會同食藥署到屏東縣九如鄉洗工場查察 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

巴西進口蛋爭議連環爆！農業部日前聲稱雞蛋最晚5月30日裝船，但前幾天卻有台農蛋品的巴西盒裝蛋還在架上，標示製造日期是9月5日、保存期限10月5日，進口蛋保存期引發質疑。高雄市衛生局今（14）日表示，台農蛋品公司負責人昨未依衛生局通知完成意見陳述，有拒絕規避事實，已開罰新台幣30萬元，後續將追查「標示不實」部分，最高可罰新台幣400萬。

針對台農蛋品公司標示不實違規案，高雄市衛生局指出，台農蛋品公司負責人昨日未依衛生局通知完成意見陳述，有拒絕規避事實，違反食品安全衛生管理法47條第11款規定，已處以新台幣30萬元罰款在案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，該公司違反食品安全衛生管理法第28條「標示不實」，經查台農蛋品公司於屏東洗選工場洗選包裝，並配送通路販售；針對洗選程序、進出廠數量及清單、銷貨日期及流向、倉儲與管銷通路等，衛生局正協同食藥署及屏東縣政府衛生局積極調查相關事證，定依其情節及損害程度從重裁罰、最高可處以新台幣400萬元罰款。

▲台農蛋品負責人涂萬財。（圖／農業部提供）

▲台農蛋品負責人涂萬財。（圖／農業部提供）

台農蛋品董事長涂萬財受訪時則喊冤，當時是農業部要他出面「幫忙證實」超思真的有經營雞蛋生意，而這批下架的巴西蛋，「蛋是農業部的」，他只是幫忙洗蛋上市，沒想到成了冤大頭。

涂萬財說，初步統計下架回收的巴西蛋約6千多顆，因為蛋是農業部的，還要看農業部要如何處置，但他決定認賠退出，也不願意幫農業部將這批巴西蛋轉作液蛋等加工用途，強調這次幫政府洗蛋，不但賠錢還賠掉公司信譽，甚至還要吃上衛生局的罰單，真的是賠了夫人又折兵。

農業部畜牧司副司長李宜謙回應，台農蛋品該批巴西雞蛋，中央畜產會以產地價格賣給涂董事長（即買斷），並非只是幫忙農業部代工而已，另外這批下架的雞蛋，已建議涂董做加工使用，不要再上賣場販售，儘管都還在保存期限內，品質沒有問題。

ETStar學習雲來啦！輸入限量折扣碼「ETbreaking」享早鳥優惠

►美女健身教練「鋼鐵小廚娘」增肌減脂健身訓練課程

►不用怕被AI取代！大師帶你4小時輕鬆活用AI強化職場競爭力

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
賴佩霞選副總統…隋棠看直播「下巴掉地上」　婆媳關係曝
快訊／謝沛恩起床看訊息嚇到　才知媽要選副總統
《人選》賴佩霞真的出來選！　網灌爆「林月真粉專」
快訊／郭台銘找賴佩霞搭檔　柯文哲讚：不錯的人選
台中情侶躺床雙亡！　房東開門驚見
郭台銘邀當副手　賴佩霞曝第一反應：先讓我笑一下
遠傳公布iPhone 15資費！　月付1599零元帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女子騎Ubike嘉義→台南　一看金額1270元嚇壞：搭計程車還較便宜

可不可悄悄漲價！人氣飲品「一口氣貴10元」　鐵粉不挺了

拼手氣時刻！「送iPhone 15」活動懶人包曝　時間、任務一次看

錢康明連喊3次道歉　網笑翻車！律師「揭4重點」酸：國文白學了

獨／確定了！饗食天堂Lalaport店9／25開幕　金色三麥暢飲全台首創

只喊冤又不說明...高市衛生局開罰台農30萬　標示不實可再罰400萬

台農巴西進口蛋標錯日期　屏東縣政府開鍘了！最高可罰400萬

今「地藏王菩薩聖誕」鬼門關　別拿掃把4禁忌曝

史上最熱鬧「鬼門關夜市」擠爆　3分鐘震撼空拍影片曝

安葬老母神複雜！　生前「一句叮囑」費用飆破百萬

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

女超商買近8千元商品催結帳　全堆櫃台卡卻刷不過：不買了

欠錢男聽信嫩妹「來我家」　開門全壯漢...被上銬電擊

女子騎Ubike嘉義→台南　一看金額1270元嚇壞：搭計程車還較便宜

可不可悄悄漲價！人氣飲品「一口氣貴10元」　鐵粉不挺了

拼手氣時刻！「送iPhone 15」活動懶人包曝　時間、任務一次看

錢康明連喊3次道歉　網笑翻車！律師「揭4重點」酸：國文白學了

獨／確定了！饗食天堂Lalaport店9／25開幕　金色三麥暢飲全台首創

只喊冤又不說明...高市衛生局開罰台農30萬　標示不實可再罰400萬

台農巴西進口蛋標錯日期　屏東縣政府開鍘了！最高可罰400萬

今「地藏王菩薩聖誕」鬼門關　別拿掃把4禁忌曝

史上最熱鬧「鬼門關夜市」擠爆　3分鐘震撼空拍影片曝

安葬老母神複雜！　生前「一句叮囑」費用飆破百萬

監察院要NCC檢討鏡電視申設案逾期　他轟：淪綠營權貴的洗地院

「捐血爽吃麥當勞大麥克」只有47天！　1條件加碼嗑免費小薯

評郭台銘找賴佩霞當副手「政治如戲」　陳學聖：期待實際票房囉

天才前鋒「糸師凜」帥氣亮相　《藍色監獄》真人舞台明年登場

快訊／郭台銘邀賴佩霞當副手　民進黨：可敬、可期待

烏日商辦點火直追七期　高鐵變「金礦」建商搶推案

另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態

女子騎Ubike嘉義→台南　一看金額1270元嚇壞：搭計程車還較便宜

男星驚呆「《人選之人》是真的」！賴佩霞震撼演藝圈　他狂讚超越國外

婆婆賴佩霞選副總統…隋棠看直播「下巴掉地上」！　2招成最美模範婆媳

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

生活熱門新聞

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

遊民險背鍋！台南景點的大便是附近住戶拉的

去日本玩！　醫見「藥妝店尷尬一幕」出手相救　

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

職場新鮮人自爆喜歡人妻主管「暈到想示愛」　網狂酸：快30了還這麼多粉紅泡泡

網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大

社區新流行病毒　醫看診「64中7人」：真的有點多

最熱鬧「鬼門關夜市」擠爆　3分鐘震撼空拍影片曝

再過2天「4星座」全面轉運

今晨19.6℃！ 首波東北季風時間曝

郭子乾亞洲健康王遭罰620萬　

今晚鬼門關10禁忌　說2字「好兄弟來找你」

更多熱門

相關新聞

巴西進口蛋疑標錯日期　高市國民黨告台農詐欺

巴西進口蛋疑標錯日期　高市國民黨告台農詐欺

巴西進口蛋爭議連環爆，農業部日前聲稱雞蛋最晚5月30日裝船，但前幾天卻有台農蛋品的巴西盒裝蛋還在架上，標示製造日期是9月5日、保存期限10月5日，進口蛋保存期引發質疑，台農蛋品回應「我們依法標示沒有問題」，後又改稱「標示錯誤」全面下架，國民黨高雄市黨部發言人莊為傑、國民黨青年部副主任李昶志今（13）日下午到高雄地檢署，控告台農公司涉嫌詐欺。

「巴西進口蛋」唯一通路曝！食藥署：已賣掉1千多盒

「巴西進口蛋」唯一通路曝！食藥署：已賣掉1千多盒

巴西蛋「誤標效期」下架！　侯友宜轟「離譜」：醫生賴清德出來面對

巴西蛋「誤標效期」下架！　侯友宜轟「離譜」：醫生賴清德出來面對

台農巴西蛋「標示不符」　高雄市衛生局開罰

台農巴西蛋「標示不符」　高雄市衛生局開罰

控巴西蛋「120天效期」不合理　藍委疑：生產到裝船經多少時間？

控巴西蛋「120天效期」不合理　藍委疑：生產到裝船經多少時間？

關鍵字：

台農台農巴西蛋高雄市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手　

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

隋棠、謝沛恩傻眼！賴佩霞認「家人全都不知情」

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

快訊／賴佩霞哭了！痛揭參選原因

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

快訊／起底賴佩霞！在《人選之人》當選

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

爆讓安柏赫德Cosplay　馬斯克貼出私密照證實

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

遊民險背鍋！台南景點的大便是附近住戶拉的

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

日女星「冷氣壞了」獨陳屍家中！

去日本玩！　醫見「藥妝店尷尬一幕」出手相救　

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面