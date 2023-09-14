只喊冤又不說明...高市衛生局開罰台農30萬　標示不實可再罰400萬

▲屏東縣政府會同食藥署到屏東縣九如鄉洗工場查察 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

巴西進口蛋爭議連環爆！農業部日前聲稱雞蛋最晚5月30日裝船，但前幾天卻有台農蛋品的巴西盒裝蛋還在架上，標示製造日期是9月5日、保存期限10月5日，進口蛋保存期引發質疑。高雄市衛生局今（14）日表示，台農蛋品公司負責人昨未依衛生局通知完成意見陳述，有拒絕規避事實，已開罰新台幣30萬元，後續將追查「標示不實」部分，最高可罰新台幣400萬。

針對台農蛋品公司標示不實違規案，高雄市衛生局指出，台農蛋品公司負責人昨日未依衛生局通知完成意見陳述，有拒絕規避事實，違反食品安全衛生管理法47條第11款規定，已處以新台幣30萬元罰款在案。

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另外，該公司違反食品安全衛生管理法第28條「標示不實」，經查台農蛋品公司於屏東洗選工場洗選包裝，並配送通路販售；針對洗選程序、進出廠數量及清單、銷貨日期及流向、倉儲與管銷通路等，衛生局正協同食藥署及屏東縣政府衛生局積極調查相關事證，定依其情節及損害程度從重裁罰、最高可處以新台幣400萬元罰款。

▲台農蛋品負責人涂萬財。（圖／農業部提供）

台農蛋品董事長涂萬財受訪時則喊冤，當時是農業部要他出面「幫忙證實」超思真的有經營雞蛋生意，而這批下架的巴西蛋，「蛋是農業部的」，他只是幫忙洗蛋上市，沒想到成了冤大頭。

涂萬財說，初步統計下架回收的巴西蛋約6千多顆，因為蛋是農業部的，還要看農業部要如何處置，但他決定認賠退出，也不願意幫農業部將這批巴西蛋轉作液蛋等加工用途，強調這次幫政府洗蛋，不但賠錢還賠掉公司信譽，甚至還要吃上衛生局的罰單，真的是賠了夫人又折兵。

農業部畜牧司副司長李宜謙回應，台農蛋品該批巴西雞蛋，中央畜產會以產地價格賣給涂董事長（即買斷），並非只是幫忙農業部代工而已，另外這批下架的雞蛋，已建議涂董做加工使用，不要再上賣場販售，儘管都還在保存期限內，品質沒有問題。