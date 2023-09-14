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吃沙丁魚喪命！法餐廳爆肉毒桿菌中毒1死　多人住進加護病房

▲▼ 法國熱門餐廳Tchin Tchin Wine Bar爆發肉毒桿菌中毒事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲爆發肉毒桿菌中毒事件的餐廳是Tchin Tchin Wine Bar。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法國西南部城市波爾多一間餐館爆發肉毒桿菌中毒（botulism）事件，導致一名32歲女子死亡、12人住院接受治療，多人住進加護病房，患者包括美國、加拿大、愛爾蘭、德國、西班牙等多國公民。當局表示，這些病例與餐廳自製的沙丁魚罐頭有關。

綜合法新社、紐約時報等報導，受到這起事件波及的死者與病患都曾於9月4日至10日期間前往波爾多市中心受遊客歡迎的Tchin Tchin Wine Bar用餐，並食用餐館自製的沙丁魚。但到了13日，一名住在巴黎地區的女子返家身體不適，就醫後死亡，她的伴侶也住院。

除了這對男女，還有其他多名受害者仍在波爾多當地醫院接受治療，有人住進加護病房接受呼吸輔助治療。波爾多當地醫師克羅索（Benjamin Clouzeau）透露，截至13日上午還有12人仍在接受緊急治療，其中5人需要呼吸輔助，這些人來自美國、愛爾蘭及加拿大，另外一名德國人與一名西班牙人則是返國接受治療。

當地媒體Sud-Ouest引述餐廳老闆的話指出，其實已經把部分沙丁魚罐頭丟掉，因為罐頭打開的時候飄出的味道很重，但其他一些罐頭的狀態看起來還算可以，就拿來給顧客食用。

儘管檢測結果尚未公布，但法國衛生部門研判原因為肉毒桿菌中毒。肉毒桿菌中毒是罕見但可能危及性命的神經系統疾病，通常是食用保存不當的食物引起，當食物未經充分消毒時，就會產生毒素。

依據世界衛生組織官網介紹，此疾病症狀並非由細菌本身導致，而是由細菌產生的毒素引起，症狀通常在接觸後12至36小時（潛伏期短至4小時、長至8天）出現，肉毒中毒發病率低，但若不能及時診斷給予適當治療，死亡率高，該病在5%至10%病例中是致死的。

這間餐廳過去從未發生衛生違規事件，目前暫時關閉進行徹底清潔。當局正在針對這間餐館進行檢查，但考量到潛伏期等因素，不排除接下來出現更多病例的可能性。

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